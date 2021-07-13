叫2次「鄰居小黃」慘被鎖定　女住戶傻了：下樓就被問要去哪

▲叫一次鄰居計程車就被鎖定，女網友怒「害我現在出門，都覺得壓力好大」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」表示，她這一陣子因為腳受傷、不方便出門，剛好鄰居A是開計程車的，有1、2次委託鄰居A幫忙載到醫院，不料之後對方卻開始「人情綁架」，只要她叫車而沒有選搭鄰居A的車，鄰居A就會開始臭臉及酸言酸語，甚至要她取消叫車，「害我現在出門，都覺得壓力好大」。

原PO在「爆怨2公社」說，這一陣子因為腳受傷、出門不方便，平日吃飯除了叫外送，就是請好友幫忙買飯，一般都是待在家裡不出門，出門也只會叫計程車到醫院回診，而樓上的鄰居A剛好在開計程車，有幾次在社區大門口遇到，就請對方幫忙載了1、2次，沒想到卻是惡夢的開始。

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原PO說，自從請鄰居A載過後，對方只要在社區大廳看見，她搭乘外面叫來的計程車，就會立刻臭臉、酸言酸語及要求她取消叫車，有一次她只是下樓拿外送，鄰居A就急忙問她「要去哪裡」，怕她又叫外面的車子，直到她回答「我只是要拿外送」，對方才悻悻然的離開。

原PO生氣說，「這種下樓拿外送，被以為要出門的狀況，已經發生過好幾次了，我怎麼覺得好像沒坐他的車出門，就是死罪，害我現在一出我家的大門，都覺得壓力好大」。

文章分享後引發網友熱議，有人說「要座誰的車，是妳的自由吧，感覺好像碰到跟蹤狂」、「就算疫情生意難做，也不用這樣吧」、「駕駛怎麼不檢討，為何鄰居知道他開計程車，卻不願意找他，而寧願等車來」、「直接打電話去客訴他，好扯的駕駛」。

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