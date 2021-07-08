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女騎士倒地等救援！計程車「沒看到」輾斃　妹妹慟：說好一起出國

記者柯沛辰／綜合報導

台北市大安區6日晚間發生一起死亡車禍，一名在媒體業工作的林姓女騎士下班後騎車回家，但行經忠孝東路三段時，前方2輛機車減速變換車道，她閃避不及追撞，連人帶車摔倒在地。路人見狀，幫忙到馬路上示警，不料短短不到1分鐘，後方一輛計程車直接駛來，將躺在地上待援的林女輾斃，讓家屬悲痛不已。

根據《東森新聞》報導，林女妹妹受訪時哽咽表示，她接到噩耗，第一時間以為家人在開玩笑，後來趕到醫院，才發現姊姊不幸離世，「他們就說沒辦法急救了」。

▲▼女騎士倒地等救援！計程車「沒看到」輾斃　妹妹慟：說好一起出國。（圖／東森新聞）

▲林女受傷倒地待援，不料遭後方計程車輾過。（圖／東森新聞）

41歲林女晚間7點多騎車經過忠孝東路三段，前方2輛機車雙雙減速，其中1輛更右切變換車道，結果她閃避不及，追撞摔車，當場受傷倒地。遭追撞的前方騎士、熱心路人見狀，紛紛到馬路上幫忙示警，提醒後方來車。

當時路邊一輛轎車準備駛離，熱心路人還上前提醒，前面路上有人受傷、不要壓到人。沒想到就在這一刻，一輛計程車從後駛來，將倒地的林女輾進車底，導致林女當場死亡，距離車禍發生才短短不到1分鐘。

▲▼女騎士倒地等救援！計程車「沒看到」輾斃　妹妹慟：說好一起出國。（圖／東森新聞）

▲談到與姊姊曾經的約定，死者妹妹忍不住哽咽。（圖／東森新聞）

死者妹妹難過地說，之前說好要去家族旅遊，但她才剛換新工作，「我剛上任，不敢請假，所以我就沒有去到，覺得很後悔...」

死者母親也說，肇事運將起碼也該出來說聲對不起，而不是像現在這樣不聞不問，「到現在都還沒看到人」。

妹妹透露，母親手受傷，姊妹倆原本約好7月8日陪媽媽打疫苗，等疫情結束後要出國，沒想到竟天人永隔，再也沒機會，讓一家人心痛不已，只盼肇事原因能盡快調查清楚。

▲▼女騎士倒地等救援！計程車「沒看到」輾斃　妹妹慟：說好一起出國。（圖／東森新聞）

▲鑑識人員爬進車底，採集跡證。（圖／東森新聞）

警方初步調查，疑似天色昏暗，56歲趙姓司機未察覺前方有傷者倒地，直到輾過林女，感覺車輛一陣晃動，才緊急煞停。不過，救護人員到場救出林女時，林女已無呼吸心跳。

警方酒測後，確認趙姓司機酒測值為0，訊後依過失致死罪嫌送辦。

▼約好疫情過後一起出國旅遊，不料如今天人永隔。（圖／東森新聞）

▲▼女騎士倒地等救援！計程車「沒看到」輾斃　妹妹慟：說好一起出國。（圖／東森新聞）

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