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1900名「運將紓困金」要發了！下周三前就能收3萬補助

▲▼王國材視察計程車消毒作業。（圖／交通部）

▲計程車業者加強消毒作業，迎接微解封到來。（圖／交通部）

記者李宜秦／台北報導

交通部公路總局針對計程車、遊覽車以及小客車租賃業等提供3萬元薪資補貼，然而今年申請人數較去年增加6400餘名，導致經費不足，有1900餘人無法領到補助。交通部今日表示，已核准使用其他紓困費用餘額挹注，今日起3個工作天款項就會發放完畢。

公路總局先前已陸續將補助款項新台幣3萬元撥入駕駛人帳戶或以郵政匯票寄予駕駛人，但目前仍有1900名運將還沒領到救命錢。公路總局坦言，主要是今年申請人數踴躍，去年是10萬8418件，今年則暴增至11萬4878件，多了約6400件，超出原先經費匡列人數。

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公路總局今日指出，針對有部分計程車駕駛尚未領取到薪資補貼之事宜，交通部已核准使用其他紓困費用餘額挹注，公路總局長許鉦漳指出，今日將開始辦理發放作業，三個工作天會發放完畢。

▲▼王國材視察計程車消毒作業。（圖／交通部）

▲▼王國材視察計程車消毒作業。（圖／交通部）

▲▼王國材視察計程車消毒作業。（圖／交通部）

▲▼王國材視察計程車消毒作業。（圖／交通部）

此外，因應13日起全台微解封，交通部長王國材今日前往建國計程車休息站視察計程車司機從業人員疫苗接種情況，並視察計程車清消作業，微解封後為了提供民眾安心的搭乘環境，也保護計程車駕駛，要請計程車駕駛務必落實簡訊實聯制及清潔消毒。

每位乘客下車後，駕駛需針對車內、車外的手把、乘客座位與前方的椅背等經常性觸碰的地方進行清潔消毒，而在每日收班後，並進行全車消毒。

公路總局說明，統計7月2日至7月8日止，雙北計程車預計施打人數1萬2,750 人，已完成施打1萬1,458 人，施打率 89.9%；貨運業預計施打人數 2,059 人，已完成施打 1,907 人，施打率 92.6%；外送平台預計施打人數5,880，已完成施打4,827人，施打率 82.1%。

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