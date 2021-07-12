　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方於陳男住處附近一處水溝發現袁男遺骸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名50多歲袁姓男子，5月9日開車離家欲探視分居住在苗栗的姚姓妻子與女兒，未料竟就此音訊全無，袁男胞弟5月31日報請警方協尋，警方調閱監視器發現袁男車輛竟為一名陌生男子使用，研判袁男可能已經遇害，並鎖定姚妻及其陳姓男友人涉嫌殺害。警方6月24日前往陳男新竹住處，在附近一處水溝發現一堆白骨，疑遭焚屍，經查確認為袁男遺骸，目前姚女及陳男已被收押，詳細案情檢警仍在調查釐清。

台中霧峰警分局表示，袁男胞弟於5月31日至十九甲派出所報案，稱哥哥5月9日自行開車離家後就音訊全無，經防治組李姓女警及派出所員警查訪，發現袁男車輛位置出現在新竹縣，且於桃、竹、苗等地區活動，但調閱監視器卻發現駕駛人並非袁男，而是一名陌生男子。

警方認為袁男遇害可能性極高，立即成立專案小組連日前往桃竹苗等地，追查並調閱相關資料，研判袁男的妻子姚女、及姚女的陳姓男友人涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，6月24日會同刑事局偵六隊、鑑識中心、新竹縣橫山警分局於新竹、苗栗同步執行搜索，最後在陳男住處附近一條水溝發現袁男屍骸。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，袁男遭發現時已是一堆白骨，有焚燒痕跡，詳細死因仍待法醫採其檢體釐清調查；經查姚女、陳男涉有重嫌，訊後依妨礙自由、殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺等罪，向法院聲請羈押，法官認此案為殺人重罪，有串證、逃亡之虞，裁定羈押。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 警方於陳男住處附近發現袁男遺骸，將陳男帶回偵訊 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

ET快訊
媽親一下！新生兒「11天後竟夭折」　醫曝恐怖真相
「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰
快訊／等不及微解封　10人鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」
超模「上身全挖空」稱霸紅毯　網連送噁心符號
快訊／蘇州驚傳「酒店突倒塌」　已知1死10失聯
女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨
快訊／中職選秀第二輪沒曾仁和！　「成德大王」黑馬竄出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／等不及微解封　高雄10人揪團來義鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

「投資致富」保全兩度中招　1個月16萬積蓄飛了

桃園母女雙載電動車「碰撞35噸砂石車」！9歲女童慘遭輾斃

法學教授遭OL指控網愛「把你關起來當性奴」　提告再議遭駁確定

明天微解封！疫情漸緩北市人車湧現　交通大隊增派警力疏導

台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

快訊／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊「幫驅魔」：我在救她

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

快訊／等不及微解封　高雄10人揪團來義鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」

蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

補教狼師蹂躪3國小女童！被罵還噁笑「是大變態還小變態？」下場曝

「投資致富」保全兩度中招　1個月16萬積蓄飛了

桃園母女雙載電動車「碰撞35噸砂石車」！9歲女童慘遭輾斃

法學教授遭OL指控網愛「把你關起來當性奴」　提告再議遭駁確定

明天微解封！疫情漸緩北市人車湧現　交通大隊增派警力疏導

台南2起打莫德納疫苗死亡案　「心血管疾病致死」家屬不願解剖

快訊／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊「幫驅魔」：我在救她

快訊／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居　妻見屍崩潰

王美花贈禮送別AIT處長酈英傑　檜木畫像刻劃台美情誼「真進展！」

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘疫苗？　總統府：充滿臆測嚴重不實

Give me 5　第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動開營

高中火球男陳志杰到兄弟　發豪語明年上一軍再拚旅外

想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

味全龍有運作默契　吉力吉撈：希望贏得總冠軍

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

陳冠宇喜歡桃猿大家庭　對張喜凱很有好感大讚「好可愛」

台南夜市開了！防疫規定一次看　黃偉哲：做好準備，就來

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

社會熱門新聞

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

即／桃園爆殺妻…21歲人妻倒血泊慘死！夫喊：幫驅魔

退休金全給妻子！基隆男卻被當空氣　心寒訴離

正妹洗澡遭拖出浴室！她下跪磕頭求饒　慘被二度性侵

獨／特斯拉離奇自撞　女車主：人生跑馬燈

快訊／台中18歲女騎士遭撞！四肢骨折、臟器破裂慘死

害兄弟戴綠帽　前女友遭剃頭洗門風

男大生「連結」後說了這句話　19歲女告性侵

軍人妻外遇　小王陪流產辯：不是我的種

即／台中工人遭重物壓住！　「頭頸斷裂」當場死亡

即／高雄男7樓住家墜落！血濺大樓門口嚇壞鄰居

撞擊畫面曝！台中美髮妹無照騎車遭撞死

即／台中嚴重車禍！女騎士飛撞電桿命危

她單手騎機車「2度變換車道超車」吞1萬2紅單

更多熱門

相關新聞

惡男殺妻焚屍　騙親友是染疫被火化

惡男殺妻焚屍　騙親友是染疫被火化

印度安得拉邦警方近來在一手提箱中尋獲一具燒焦女屍。死者丈夫宣稱，死者因為感染新冠肺炎死亡，才會請醫院工作人員幫忙火化，不過後來被發現全部都是謊言，其實是因為夫妻吵架，他失控殺人後為了掩埋證據才會燒屍。

網PO「卡車拉屍台中焚化」　警急追假訊息藏鏡人

網PO「卡車拉屍台中焚化」　警急追假訊息藏鏡人

錢莊大亨遭員工殺害　2人遭判無期徒刑

錢莊大亨遭員工殺害　2人遭判無期徒刑

狠殺錢莊大亨焚屍　3冷血員工判賠360萬

狠殺錢莊大亨焚屍　3冷血員工判賠360萬

少女抵抗慘遭殺害　色姨丈焚屍後竟爽吃披薩

少女抵抗慘遭殺害　色姨丈焚屍後竟爽吃披薩

關鍵字：

焚屍

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

5年前預言「福原愛較有問題」

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面