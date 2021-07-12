蛇蠍女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨

▲警方於陳男住處附近一處水溝發現袁男遺骸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名50多歲袁姓男子，5月9日開車離家欲探視分居住在苗栗的姚姓妻子與女兒，未料竟就此音訊全無，袁男胞弟5月31日報請警方協尋，警方調閱監視器發現袁男車輛竟為一名陌生男子使用，研判袁男可能已經遇害，並鎖定姚妻及其陳姓男友人涉嫌殺害。警方6月24日前往陳男新竹住處，在附近一處水溝發現一堆白骨，疑遭焚屍，經查確認為袁男遺骸，目前姚女及陳男已被收押，詳細案情檢警仍在調查釐清。

台中霧峰警分局表示，袁男胞弟於5月31日至十九甲派出所報案，稱哥哥5月9日自行開車離家後就音訊全無，經防治組李姓女警及派出所員警查訪，發現袁男車輛位置出現在新竹縣，且於桃、竹、苗等地區活動，但調閱監視器卻發現駕駛人並非袁男，而是一名陌生男子。

警方認為袁男遇害可能性極高，立即成立專案小組連日前往桃竹苗等地，追查並調閱相關資料，研判袁男的妻子姚女、及姚女的陳姓男友人涉有重嫌，經報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，6月24日會同刑事局偵六隊、鑑識中心、新竹縣橫山警分局於新竹、苗栗同步執行搜索，最後在陳男住處附近一條水溝發現袁男屍骸。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，袁男遭發現時已是一堆白骨，有焚燒痕跡，詳細死因仍待法醫採其檢體釐清調查；經查姚女、陳男涉有重嫌，訊後依妨礙自由、殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺等罪，向法院聲請羈押，法官認此案為殺人重罪，有串證、逃亡之虞，裁定羈押。





▲▼ 警方於陳男住處附近發現袁男遺骸，將陳男帶回偵訊 。（圖／記者白珈陽翻攝）