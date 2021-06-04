網PO「卡車拉屍台中焚化」　北市刑大急追假訊息藏鏡人

▲網友在臉書留言疫情嚴重，每晚都要拉屍體去焚化，甚至說民進黨高官準備出逃專機，被認定為假訊息偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

全台疫情升溫，確診人數也不斷增加，假訊息也層出不窮，北市刑大接獲網友檢舉，有民眾在臉書散布「台灣北部城市疫情嚴重，每晚後半夜要好幾輛卡車拉屍體到台中焚化。蔡英文政府不敢公佈，民進黨高官都早準備好出逃專機」等流行疫情之不實訊息。

警方指出，網友檢舉後，為了避免引發恐慌，所以經過台灣事實查核中心證實，確定為假訊息，如果民眾誤信該該訊息可能影響疫情控制，北市刑大科技偵查隊也介入追查，目前也持續追查散布者到案說明。

警方指出，該名網友在臉書留言，台灣北部城市疫情嚴重，每晚後半夜要好幾輛卡車拉屍體到台中焚化，且強調蔡英文政府不敢公佈，更揚言「民進黨高官都早準備好出逃專機」。

文中還強調，「自己同學的姐姐和某立委是同學，前幾天她（某立委）還告知同學姐姐要多買食品」，更提醒「不要外面趴趴走」，警方也經過認定為假訊息

警方指出，疫情相關資訊以指揮中心公布為主，民眾接獲來源不明的訊息時，應先進行查證，勿隨意散播、轉傳，以免觸法，嚴重者將處理重罰。

散布假訊息情節嚴重者，將根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，最高可罰3百萬或3年以下有期徒刑、拘役。

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