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前馬雷蒙舞群、錢莊大亨慘遭3員工碎骨焚屍　2人遭判無期徒刑

▲▼殺害錢莊大亨並焚屍，員工唐世豪（戴眼鏡者）與其他2同夥，二審仍遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

▲殺害錢莊大亨並焚屍，員工唐世豪（戴眼鏡者）與其他2同夥，二審仍遭重判。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄，因與員工發生財務糾紛，又遭員工覬覦財產，最後慘遭3名員工唐世豪、江昶濬、陳天賜殺害。屍體被載到宜蘭地區碎骨焚屍，一審重判唐、陳2人無期徒刑，江遭判刑18年。案經上訴，高等法院二審27日駁回上訴，仍維持無期徒刑與18年的刑期，可上訴。

本案發生於2019年6月間。當時52歲的施政雄，原本為知名「馬雷蒙」舞團的舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，在新北市泰山、桃園等地均設有公司。其中犯案的3名員工都是泰山主公司的員工，均有重利、毒品等前科，3人跟著施男，最久的已經5年、短的也有2年，對施男來說，3人都算是老員工。

不過唐世豪因放款、對帳業務與施男常有口角爭執，最後施男更對外放話，要處理唐男。唐男不滿，與平日感情極好的江昶濬、陳天賜，在案發前1個月，一起在熱炒店聚餐。唐、陳2人均抱怨與施男不愉快，唐男最後提議殺害老闆，當場獲得陳男認同；唐男隨後又向江男承諾，不須由江男動手，屆時江男只需抱住施男，以後公司換他當老闆，江男可自放款收回款項抽佣2成當獎金。3人謀議後，約定找機會動手。

案發於當年6月16日下午3時許，唐男進錢莊繳回120萬元放款現金，隨即與施男發生口角，唐男掏出水果刀刺向施男；江男見狀依計畫將施男環抱，阻施男掙扎防衛，陳男亦持開山刀朝施後頸部、腹部砍殺。3人最後聯手殺死施男，並將屍體屍體裝入行李箱，載往江男的宜蘭壯圍老家，碎骨焚屍滅跡。警方循線逮捕3男，檢方對3人提起公訴。

一審將動手的唐男、陳男均重判無期徒刑，江男判刑18年。案經上訴，高等法院二審27日宣判，駁回上訴，維持一審刑度。3人還押時，記者詢問「會覺得判太重嗎？」「要上訴嗎？」3人均不回答，還押看守所。

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