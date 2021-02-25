狠殺錢莊大亨焚屍12小時　3冷血員工「哭窮」判賠360萬元

▲唐男等3人被判賠360萬元。（圖／翻攝自臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北市地下錢莊大亨52歲施姓老闆發現帳目數字有漏洞，懷疑是底下幹部作假帳放話徹查，卻因此引來殺機，2019年6月間他在泰山公司遭3名幹部持刀砍殺，再被載往宜蘭焚屍12小時滅跡，一審判3人18年到無期不等的刑期，民事部分今新北地院再判唐世豪、陳天賜、江昶濬賠償360萬元，唐男需另外賠償殺了施男後取走的100萬元，可上訴。

施姓老闆在新北市泰山區經營地下錢莊，員工陳天賜在泰山負責與客人接洽，唐世豪、江昶濬則是負責桃園公司的業務。由於唐男常因公司帳目問題與施姓老闆發生口角，且聽說施男對外放話要「處理他」，因此心生不滿，向陳男共謀殺害老闆，另外再邀約江男負責控制施男行動，承諾事成後唐男篡位當老闆，會將收回的款項抽2成當江的獎金。

唐男等3人2019年6月16日下午3時50分許打電話給施姓老闆，佯稱要將收回的120萬元帳款上繳，藉此前往泰山公司，拿出預藏的水果刀朝對方腹部猛刺後，江男見狀上前環抱施姓老闆，陳男見施姓老闆不斷掙扎，也拿出開山刀朝他後頸部揮砍1刀，再猛刺其腹部1刀，當場鮮血四濺。施姓老闆邊掙扎邊哀求3人，「有話好好商量」，卻仍因無法掙脫當場倒地身亡。

3煞犯案後將屍體裝進行李箱，載到江男宜蘭壯圍老家，假裝生火烤肉實則焚屍滅跡，但整起事件仍因手機訊息「已讀不回」曝了光。一審依殺人罪、損壞屍體罪判唐男、陳男應執行無期徒刑，褫奪公權終身；至於江男則是被依殺人罪、損壞屍體罪背叛應執行有期徒刑18年。

被害者家屬提出民事賠償，要求兇手賠償750萬元，必要求唐男、陳男要歸還從死者取走的數百萬元款項，江男、陳男得知家屬要求撫慰金額後喊窮，希望判少一點，唐男也表示他是合夥人而非員工，且家屬要求的款項中部份是他應得的利潤、部分是他的財產；地院審理後判3年需判賠喪葬費、精神撫慰金共360萬，唐男則必須返還100萬元款項。

▼地下錢莊老闆遭殺害焚屍。（圖／記者游芳男攝）



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