快訊／警界高層異動！楊源明接任北市警局長　蔡蒼柏接任中市警局長

▲台中市警局長楊源明接任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

警政署16日下午公布重大警職人事命令，確定由台中市警局長楊源明調任台北市政府警察局長，警政署副署長蔡蒼柏接任台中市警局長。警政署表示，因台北市警察局場陳嘉昌將於7月16日屆齡退休，遺缺由台中市警局長楊源明接任。

楊源明曾任曾任刑事警察局偵查隊隊長、台北市政府警察局分局長、刑事警察局主任秘書、嘉義市政府警察局局長、刑事警察局副局長、基隆市警察局局長及本署主任秘書，為目前最資深的直轄市警察局長，且曾於台北市服務近20年，具刑事專業能力，定能達成首都治安維護任務





▲台中市警局長楊源明接任台北市警局局長、原缺由警政署副署長蔡蒼柏接任。（圖／記者張君豪翻攝）

這波高階警官人事調動讓人意外的是，警政署副署長蔡蒼柏曾任刑事警察局長，但因任內民進黨在地方大選敗選，民進黨內高層有聲音認為因刑警系統專責查賄、但在中南部偶見警方執法「查賄色盲」，引發黨內部分派系不滿。

另外據知情人士透露，蔡蒼柏在2018年全國地方大選民進黨僅拿下1/3總投票數，黨內派系曾透過蔡局長引介地方大老進行輔選並提供政治奧援，但選情慘敗，時任刑事局長蔡蒼柏也因此被政府高層認定，他是警界輔選不力頭號戰犯，因此黯然被調遷警政署擔任副署長、外傳他可能因此屆齡退休，未料在疫情緊繃期間，意外獲台中市長垂青、順利升任六都局長。

新任台中市政府警察局局長蔡蒼柏，曾任刑事警察局偵查隊隊長、台北市及台北縣政府警察局分局長、金門縣警察局局長、新北市政府警察局主任秘書、副局長、保安警察第二總隊總隊長、本署主任秘書、刑事警察局局長及本署副署長，內、外勤職務歷練完整，刑事經歷豐富。

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