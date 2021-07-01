蒜蓉蒸龍蝦+法式豬排　警政署長請南投波麗士吃超澎湃便當

▲警政署長陳家欽請南投縣各分局員警吃250元豪華雙主菜餐盒。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長，警政署長陳家欽體恤官警辛勞，日前二度將「署長元氣便當」送到南投縣各警分局，為第一線員警加油打氣，每份要價250元；中興分局方面提供蒜蓉蒸龍蝦、法式豬排雙主菜在內的11道菜色，比上月所送的200元便當，價格和菜色都加碼升級，讓員警們紛紛表示「揪甘心（真感動）！」



「署長元氣便當」在6月29日中午前陸續送抵從平地到山區等各分局；細看中興分局的便當，除了雙主菜蒜蓉蒸龍蝦、法式豬排，連配菜宮保雞丁、炸雞捲都有主菜規格，搭配香腸、芹菜豆乾肉絲、滷蛋油豆腐等共11道菜色，外加味噌魚湯，還用精緻彩繪的餐盒包裝，讓員警們大呼「簡直就是便當中的滿漢全席！」紛紛大讚署長的愛心，讓他們暖心又暖胃。

▲警政署長陳家欽請南投縣各分局員警吃250元豪華雙主菜餐盒。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局長黃念生說，第一線執勤員警除原本執行治安、交通、為民服務勤務外，為防堵防疫破口，協助衛生等單位防疫宣導、執行疫調、未配戴口罩之取締、稽查應停業列管場所及偵處假訊息等工作，勤務日漸繁重；署長再度慰勞支持辛苦執勤的一線同仁，分局全體同仁都非常感謝。

▲警政署長陳家欽請南投縣各分局員警吃250元豪華雙主菜餐盒。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃念生表示，全國第三級防疫警戒持續進行中，近日更有Delta變種病毒侵台，台灣醫療及防疫應變處置措施備受考驗，南投縣截至目前為止確診數已達38名，中興分局持續針對轄區公告停業的商家加強查察，並對民眾群聚和未戴口罩取締稽查，也要求警員出勤落實穿戴防護裝備、定期實施駐地及公務車輛清消工作，保持健康身心面對防疫持久戰。



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