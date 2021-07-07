警政署副署長蔡蒼柏內定掌中市警局長　面臨市長改選考驗

▲外傳台中市警察局長楊源明將調任台北市警察局長。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局長楊源明負責台中治安近4年，績效卓著，外傳中旬將接掌台北市警察局長，遺缺由大兩期的學長、警政署副署長蔡蒼柏接任，警官45期的蔡在後年1月屆齡退休，但明年底各縣市將進行首長和縣市議員選舉，蔡上任後將面臨複雜多變的選情考驗。

▲警政署副署長蔡蒼柏傳將接任台中市警察局長。（圖／警政署臉書）

台北市警局長陳嘉昌將在7月16日屆齡退休，外傳台中市警局長楊源明將接任，楊在各項治安指標名列前茅，犯罪率全國最低，包括2016至2019年肅槍工作績效六都第一；2019年掃黑工作績效六都特優；2018年、2019年緝毒安居專案績效六都第一；2016年至2019年打詐工作績效六都第一；2019年榮獲行政院頒政府服務獎，這是警界唯一獲獎，難怪連自己都說喜歡台中這個宜居城市。

▲▼台中市警察局長楊源明在台中治安成績績效卓著。（圖／警方提供）

不僅如此，楊源明在任內充分授權局長室小編，小編們利用活潑文字、影片，配合時事進行犯罪宣導，增加和民眾互動，使得TCPB局長室粉絲網頁的按讚數和追蹤數高達直逼40萬人，全國第一。

楊源明中央警察大學刑事警察學系47期畢業，經歷刑事局偵查第一隊隊長，台北市政府警察局文山第一分局長、刑事局主秘、嘉義市政府警察局長、刑事局副局長、基隆市警察局長、警政署主秘等，目前是六都任職最久的警察局長，一旦接任台北市警察局長，未來可望再高升。

至於外傳接任的大楊源明兩期的45期學長、警政署副署長蔡蒼柏，蔡原訂2023年1月屆齡退休，如今外派台中市，雖然掌握實權，但得面臨隨之而來的明年底台中市長和台中市議員改選，複雜多變的選情將是一大考驗。

蔡蒼柏中央警官學校刑事警察學系45期，經歷刑事局長、警政署主秘、保二總隊長、新北市警察局副局長、新北市警察局主秘、金門縣警察局局長、台北縣政府警察局中和分局長、台北市警察局文山第一分局分局長、刑事局偵查第七隊隊長等。

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