赴菲國爬漁船還原機槍掃射52彈道　刑事局方仁義獲鑑識楷模

記者張君豪／台北報導

內政部警政署24日公布第14屆全國刑事鑑識楷模得獎名單，從全台各縣市警察機關所薦報的37人中遴選8人為全國刑事鑑識楷模，刑事鑑識楷模得獎名單如下：刑事局鑑識科警務正方仁義、新北市警局警務正胡志榕、台南市警局警務員方雅貞、嘉義縣警局警務員謝惠淇、雲林縣警局股長蔡裕寬、高雄市警局偵查佐林明俊、台北市警察偵查佐江晟維、桃園市警局偵查佐王均軒等8人；警政署表示，為配合政府防疫相關規定，刑事鑑識楷模將交由得獎者的所屬機關義行辦理表揚儀式。

▲刑事局鑑識科警務正方仁義參與廣大興號漁船槍擊案建立菲國公務船掃射我漁船彈道，事後菲國海巡隊員遭殺人罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出，這8位刑事鑑識楷模均在國內重大槍擊、暴力犯罪現場有傑出表現，另外從刑案現場勘查，實驗室證物鑑證及鑑識設備研發，犯罪鑑識學術論文發表，均有傑出貢獻，為台灣刑案鑑識技術接軌國際做出重大貢獻。

其中刑事局鑑識科物理組警務正方仁義，從1998年派任刑事局從事鑑識工作逾22年，參與包含319槍擊案、陳福祥峨嵋停車場槍殺雙屍案，以及菲律賓海巡船掃射廣大興28號漁船槍擊命案，館長遭槍擊案，可說是國內外重大矚目槍擊案件無役不與。

▲刑事局鑑識科警務正方仁義參與廣大興號漁船槍擊案建立菲國公務船掃射我漁船彈道，事後菲國海巡隊員遭殺人罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

方仁義從警察大學鑑識系畢業後就一直專注槍彈鑑定工作，2013年5月發生屏東廣大興28號漁船遭菲律賓海巡公務船掃射命案，方先趕赴屏東縣琉球鄉大福漁港進行彈道重建，頂著豔陽在遭機槍掃射船艙，記錄該船遭機槍掃射的52個彈孔，並根據彈頭、彈殼型號完整還原射擊彈道。

▲刑事局鑑識科警務正方仁義參與廣大興號漁船槍擊案建立菲國公務船掃射我漁船彈道，事後菲國海巡隊員遭殺人罪起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

後來台灣派出司法調查團遠赴菲律賓取證，方仁義與刑事局技正林故廷、李經緯、國際刑警組長李佳進到菲國登船驗槍，順利完成這起跨國經濟海域槍擊案的彈道比對鑑識工作，後來台灣及菲國均以殺人罪起訴菲國8名海巡人員。

方仁義受獎謙虛表示，「在這個跨國槍擊案件中，鑑識工作雖是一小部分，但卻是不可或缺的一環，整個過程雖辛苦，最終也還給了死者一個公道。」

根據刑事局統計，方員除了上述專業傑出表現，也發揮所長做好國民外交，工作期間幫台灣友邦聖文森建立氣動槍枝測速實驗室，該實驗室後來也獲新北警局採用設立，方並研發刑事局「槍彈股鑑定資料庫」成立迄今記錄槍彈鑑定案件1萬8千多件，證物保存5萬6千多筆、對台灣槍枝犯罪偵查做出厥偉貢獻。

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