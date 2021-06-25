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疫情嚴峻警力吃緊　今年青春專案不列目標績效...基層員警大讚

▲▼警政署暑期青春專案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲警方針對暑期青春專案，積極規劃防制供毒給青少年及違反兒童及少年性剝削防制條例等查緝行動。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

每年暑假期間都是色情產業及詐騙犯罪容易隨青少年打工達到巔峰，許多青少年也因短期求職不慎掉進性剝削或受毒品誘惑等圈套。警政署表示，今年暑假因全台處於防疫關鍵期，大量警力投入疫調、司法相驗、協尋失聯染疫民眾，對此，將史無前例將今年的「青春專案」專案評比免除，同時要求各警察局妥善規劃勤務，勿訂下不合理績效目標。

警政署指出，三級警戒期間，政府要求民眾盡量避免外出活動，青少年因無法從事戶外活動，接觸網路媒介時間也大幅增加，恐提升參與網路詐騙、網路賭博、網路販毒的風險。

不過為了兼顧防疫與少年保護並重，今年暑假重點將規劃各縣市查緝製毒、供毒給青少年、違反兒童及少年性剝削防制條例、未成年犯嫌涉及集團性詐欺案件或擔任車手、參與網路賭博或提供網路空間供人賭博。但考量警察防疫工作辛勞，將在今年首次免除「青春專案」評比，同時也要求各警察局應妥善規劃勤務，勿自訂不合理的績效目標，造成同仁額外的工作負擔。

▼警政署指出，首次將暑期青春專案不列入評比。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼警政署暑期青春專案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年最特別的地方在，警政署同時也要求各警察局依轄區特性，發揮創意自行規劃辦理網路互動活動如：網路直播、結合線上手遊、辦理有獎徵答，或針對反毒、防詐、拒絕色情誘惑、防制網路賭博主題，辦理繪畫、徵文或宣導圖文等非群聚式主題競賽，以遵守中央流行疫情指揮中心防疫避免群聚規定。

最後強調，維護治安是警察的本業，警政署兼顧防疫與青少年保護並重，暑期保護青少年工作未因防疫而停擺，透過查緝相關犯罪與宣導防制青少年誤入歧途，期望阻斷青少年碰觸毒品、色情、詐欺、賭博等誘惑。

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