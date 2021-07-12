疫苗登記「首波收單」逾280萬人　6成選莫德納「僅17萬人願打AZ」

▲疫苗登記意願平台在今天下午5點準時收單第一梯次。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

疫苗登記意願平台在今天下午5點準時收單第一梯次，中央流行疫情指揮中心表示，根據統計，總共有2,848,778人，在7/11下午14:00後，重新選擇AstraZeneca人數累計有170,655人。

根據指揮中心統計，登記AstraZeneca人數有82,874人，佔總登記人數2.91%；登記Moderna人數有1,711,681人，佔總登記人數60.08%，同時登記AstraZeneca/Moderna人數共有1,054,223人，佔總登記人數37.01%。

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目前疫苗意願登記50歲以上無特別年齡限制，也有超過百歲民眾登記，包含第九類18歲以上都可到平台進行意願登記，而這梯次意願登記時程也會加速，未來三週也都是AZ，因為新來的AZ疫苗量足夠。

第一梯次會已在今下午5點先做第一輪結算，簡訊一律都會從1922發給大家，不會有其他發訊號碼，民眾要特別留意，這梯次預約簡訊發送是7/13到7/15，預約實際施打是7/16開始進行接種。

陳時中今天也表示，65歲以上的人口基本上打的速度非常快，所以未來三週基本上都會提供AZ，當然也會跟疫苗不同時序、廠牌做些調整，目前計畫是以供貨能掌握的AZ為主，近期也會盡快開放50歲以下的人預約登記。