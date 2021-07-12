柯文哲「廣義家戶感染」點名同志　林穎孟怒批：別趁疫情污名化！

▲台北市議員林穎孟。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲12日表示，北市目前頭痛的是「廣義家戶感染」，不一定是親戚關係，有可能是在家打麻將、同志團體、合租公寓。柯文哲提及「同志團體」言論，引發台北市議員林穎孟不滿，認為不要趁疫情污名化同志，「請柯文哲向同志道歉！」

柯文哲12日於防疫記者會指出，北市社區感染源不多，從7月1日到7月10日統計顯示，感染源不明大約17.6％，大部分是感染後到家傳染他人，目前北市三大感染問題分別為市場、醫院、家戶，市場包括環南、北農，醫院則以萬芳醫院當例子。

柯文哲說，比較頭痛的是家戶感染，北市家戶感染是「廣義家戶感染」，不一定是有親戚關係，「例如聚在家打麻將，或是同志團體也是問題，以及大家合租公寓也是問題！」真的在社區感染的不多，所以現在碰到每個確診案，就盡量擴大疫調範圍，看能否隔離更多人。

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

面對柯文哲說明「廣義家戶感染」時提及同志團體，林穎孟怒批，「不要趁疫情污名化同志好嗎？」家戶感染不管是家屬、親友、室友，只要同住者都會有感染風險，都要做好防疫，請問「跟同志團體有什麼特別相關性？」

林穎孟表示，柯文哲特別把「性傾向」挑出來講，難道這2個多月來，有許多夫妻子女家戶感染，就要說「異性戀群聚」很頭痛嗎？家戶感染不分性傾向，只要是同住者都應做好防疫工作，「拜託柯文哲不要用疫情污名化同志，請對同志族群道歉！」

針對林穎孟要求柯文哲道歉，台北市政府發言人陳智菡晚間回應，柯文哲提及同志團體時，並無任何汙名化或歧視字眼，只是平舖直述近日疫調結果，呼籲避免群聚與家戶間感染。

陳智菡提及，疫情下、病毒前人人平等，病毒不會挑族群、性別，感染與否奠基於防疫是否落實，柯文哲多次呼籲避免家庭群聚，今日說法也是針對家戶感染的幾種可能，提出科學與醫學的善意提醒，絕無對特定族群身分或認同的否定。面對疫情應用最公開、務實的態度面對，隱晦不談不僅無助落實防疫，也難以達致真正的平權。