　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲「廣義家戶感染」點名同志　林穎孟怒批：別趁疫情污名化！

▲▼0409台北市議會,台北市議員林穎孟。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員林穎孟。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲12日表示，北市目前頭痛的是「廣義家戶感染」，不一定是親戚關係，有可能是在家打麻將、同志團體、合租公寓。柯文哲提及「同志團體」言論，引發台北市議員林穎孟不滿，認為不要趁疫情污名化同志，「請柯文哲向同志道歉！」

柯文哲12日於防疫記者會指出，北市社區感染源不多，從7月1日到7月10日統計顯示，感染源不明大約17.6％，大部分是感染後到家傳染他人，目前北市三大感染問題分別為市場、醫院、家戶，市場包括環南、北農，醫院則以萬芳醫院當例子。

柯文哲說，比較頭痛的是家戶感染，北市家戶感染是「廣義家戶感染」，不一定是有親戚關係，「例如聚在家打麻將，或是同志團體也是問題，以及大家合租公寓也是問題！」真的在社區感染的不多，所以現在碰到每個確診案，就盡量擴大疫調範圍，看能否隔離更多人。

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

面對柯文哲說明「廣義家戶感染」時提及同志團體，林穎孟怒批，「不要趁疫情污名化同志好嗎？」家戶感染不管是家屬、親友、室友，只要同住者都會有感染風險，都要做好防疫，請問「跟同志團體有什麼特別相關性？」

林穎孟表示，柯文哲特別把「性傾向」挑出來講，難道這2個多月來，有許多夫妻子女家戶感染，就要說「異性戀群聚」很頭痛嗎？家戶感染不分性傾向，只要是同住者都應做好防疫工作，「拜託柯文哲不要用疫情污名化同志，請對同志族群道歉！」

針對林穎孟要求柯文哲道歉，台北市政府發言人陳智菡晚間回應，柯文哲提及同志團體時，並無任何汙名化或歧視字眼，只是平舖直述近日疫調結果，呼籲避免群聚與家戶間感染。

陳智菡提及，疫情下、病毒前人人平等，病毒不會挑族群、性別，感染與否奠基於防疫是否落實，柯文哲多次呼籲避免家庭群聚，今日說法也是針對家戶感染的幾種可能，提出科學與醫學的善意提醒，絕無對特定族群身分或認同的否定。面對疫情應用最公開、務實的態度面對，隱晦不談不僅無助落實防疫，也難以達致真正的平權。

ET快訊
媽親一下！新生兒「11天後竟夭折」　醫曝恐怖真相
「5女18男」福山宮看夜景遭開單　衛生局一查決定：通通不罰
快訊／等不及微解封　10人鴛鴦瀑布戲水「2人溺斃」
超模「上身全挖空」稱霸紅毯　網連送噁心符號
快訊／蘇州驚傳「酒店突倒塌」　已知1死10失聯
女聯手小王毒殺親夫！焚屍丟水溝47天　發現時僅剩白骨
快訊／中職選秀第二輪沒曾仁和！　「成德大王」黑馬竄出

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘疫苗？　總統府：充滿臆測嚴重不實

郭台銘買BNT比歐洲貴？　她曝陳時中當時談的是每劑45美元

1000萬劑BNT疫苗剛成交　運8遠干機再闖我西南空域

柯文哲「廣義家戶感染」點名同志　林穎孟怒批：別趁疫情污名化！

郭台銘終於買到BNT　徐巧芯分享綠側翼風向：我笑死

等北市府點頭！大龍峒保安宮「明無法開放」　行天宮也送件盼微解封

「這一路走來艱辛！」　她列郭台銘買BNT連闖12道關卡

台積電、鴻海買1000萬BNT　蔡英文追加3000萬劑「次世代莫德納」

3張圖看萬芳醫院5天爆6確診　1非法移工入院前被揪出PCR陽

萬芳醫院1確診非法看護　柯文哲：打疫苗連報帳都有問題

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘疫苗？　總統府：充滿臆測嚴重不實

郭台銘買BNT比歐洲貴？　她曝陳時中當時談的是每劑45美元

1000萬劑BNT疫苗剛成交　運8遠干機再闖我西南空域

柯文哲「廣義家戶感染」點名同志　林穎孟怒批：別趁疫情污名化！

郭台銘終於買到BNT　徐巧芯分享綠側翼風向：我笑死

等北市府點頭！大龍峒保安宮「明無法開放」　行天宮也送件盼微解封

「這一路走來艱辛！」　她列郭台銘買BNT連闖12道關卡

台積電、鴻海買1000萬BNT　蔡英文追加3000萬劑「次世代莫德納」

3張圖看萬芳醫院5天爆6確診　1非法移工入院前被揪出PCR陽

萬芳醫院1確診非法看護　柯文哲：打疫苗連報帳都有問題

王美花贈禮送別AIT處長酈英傑　檜木畫像刻劃台美情誼「真進展！」

賴清德、蘇貞昌卡郭台銘疫苗？　總統府：充滿臆測嚴重不實

Give me 5　第五屆兩岸青年企業實踐訓練營活動開營

高中火球男陳志杰到兄弟　發豪語明年上一軍再拚旅外

想捏爆！這款「泡泡紙寢具組」療癒爆棚　背後理念更暖心

味全龍有運作默契　吉力吉撈：希望贏得總冠軍

新北市圖「閱讀微解封」　預約取書、宅配外送、外帶自取服務上路

淡水農會與優質食品企業合作　栗子南瓜芝士塔揪團購

陳冠宇喜歡桃猿大家庭　對張喜凱很有好感大讚「好可愛」

台南夜市開了！防疫規定一次看　黃偉哲：做好準備，就來

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

政治熱門新聞

德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

郭台銘BNT單價曝光　他酸：衛福部曾說眼睛從沒看過31美元這種價格

幕後／鴻海成功買到BNT關鍵日在618　郭台銘最火大這件事

快訊／新北＋12「三重2男感染源不明」　各行政區染疫人數公布

郭董1:33發文可睡了：已簽BNT合約

「全台逆時中！眾叛親離」　他點出2問題：指揮危機

快訊／新莊家族感染＋2　侯友宜：玉鳳宮出入複雜將擴大匡列

第一季到貨2000萬劑？蔡壁如批蘇貞昌第50次跳票　30-49歲最憤怒

民進黨流失近300萬支持者　民眾黨異軍突起

快訊／新莊家族群聚＋2足跡曝！　「這7天」前往玉鳳宮急擴大匡列

他轟蔡政府為拿掉「復必泰」標籤...貨晚到1個月

蔡總統賀謝淑薇奪冠　鄉民怒：說好的體育改革呢？

快訊／行政院：明後年購買3000萬劑次世代莫德納疫苗

快訊／新北＋12足跡曝！　北車誠品地下街3C店員確診「上週連上四天班」 

更多熱門

相關新聞

協助企業及青年創業　花蓮祭出多項補貼優惠

協助企業及青年創業　花蓮祭出多項補貼優惠

花蓮縣政府為減緩疫情對在地業者及創業青年造成的衝擊，即日起推出利息補貼及貸款本金展延等紓困措施，藉以協助企業解決資金週轉困境，並減輕創業初期資金壓力。

北市府還在審！大龍峒保安宮盼13日微解封受阻

北市府還在審！大龍峒保安宮盼13日微解封受阻

AZ血栓釀腦中風？專家解惑　一張圖曝快就醫

AZ血栓釀腦中風？專家解惑　一張圖曝快就醫

疫情改變思維　大樓聲勢跌、透天交易倒增1成

疫情改變思維　大樓聲勢跌、透天交易倒增1成

南投各觀光遊憩據點微解封報你知

南投各觀光遊憩據點微解封報你知

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲同志林穎孟陳智菡防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

NanaQ「3大極簡爭議」被戰爆！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

三立2確診　王傳一、賴雅妍《三隻小豬》緊急停拍

快訊／今新增23例本土個案！另增1死

5年前預言「福原愛較有問題」

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面