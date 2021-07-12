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AZ血栓釀腦中風？疫苗專家：不一樣　一張圖曝接種後3情況快就醫

▲▼高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市衛生局長黃志中與高醫院長鍾飲文（右）施打AZ疫苗。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

中央流行疫指揮中心宣佈，接下3周將開始施打AZ疫苗，不過AZ疫苗的血栓副作用曾造成「緩打潮」，對此高雄醫學院附設中和醫院的院長鍾尹文喊話：別擔心！但提醒兩點，一是施打完在30分鐘內有嚴重過敏反應、氣喘呼吸困難暈眩或者是心跳加速，或全身蕁麻疹，第二是超過48小時甚至72小時，有發燒不退的狀況，要趕快就醫，尤其是接種部位有膿瘍，這是非常罕見，如果有這樣的狀況，請市民朋友務必立刻就醫。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

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高雄醫學院附設中和醫院長鍾飲文是高雄市長陳其邁在防疫政策當中，非常倚重的專家，在防疫記者會當中，經常看他說明專業問題，而對於疫苗的部分，他也做了詳盡的說明，像是新冠疫苗要採用肌肉注射，他說：「要肌肉注射，主要就是可以得到比較好的免疫反應，副作用也會比較少，大家可以看到醫護同仁都會特別提醒，打了疫苗之後只要按壓就好不要揉，因為疫苗打在肌肉是要刺激免疫系統認識病毒形成抗體，所以如果去揉，不僅局部紅腫更厲害，疫苗也會更快被微血管吸收，受到破壞，產生抗體不足，就無法提供較好的保護力」。他強調「網路上常有很多訊息說去揉會形成血栓，其實去揉是副作用大，抗體產生比較不夠，和血栓無關」。

疫苗副作用也是令人擔心的一部分，他進一步分析：「少部分AZ疫苗是在血栓性血小板低下，莫德納最近慢慢有一些心肌炎跟心包膜炎的副作用，兩者都有局部副作用，這些副作用都會隨年齡增加而減少，一般而言，長者副作用比年輕人來的低」。

▲疫苗專家鍾飲文談論疫苗相關資料 。（圖／高雄市政府提供）

▲疫苗專家鍾飲文談論疫苗相關資料 。（圖／高雄市政府提供）

▲疫苗專家鍾飲文談論疫苗相關資料 。（圖／高雄市政府提供）

▲疫苗專家鍾飲文談論疫苗相關資料 。（圖／高雄市政府提供）

不管是AZ或是莫德納，這個兩個疫苗在局部的副作用，包括疼痛、疲倦、頭痛或肌肉疼痛的部分，他也分享CDC最新統計資料，截至目前為止，國內已經施打227萬劑疫苗，透過疾管家統計的有5萬5890個案，接種後第一天發燒大於38度，AZ是27%，但是等到第二劑就掉到3%，莫德納疫苗和國外不太一樣，反而比AZ還要少，是3.1%，兩個注射部位的疼痛疲倦肌肉疼痛是兩種疫苗常見到的副作用，一般來講，接種後7天內，大部分的症狀都可以緩解。

他也提醒疫苗接種之後遇到什麼狀況要馬上就醫呢？第一個在30分鐘以內有嚴重過敏反應，氣喘呼吸困難暈眩或者是心跳加速，或全身蕁麻疹，第二個是超過48小時，甚至72小時，有發燒不退的狀況，要趕快就醫，尤其是接種部位有膿瘍，這是非常罕見，如果有這樣的狀況，也請立刻就醫。

同時在嚴重副作用部分，AZ是血栓併血小板症候群，莫德納是心肌炎和心包膜炎，AZ部分是比較多年輕女性，莫德納較常發生在年輕男性，兩個發生的時間AZ是施打後5至28天，莫德納是打了幾天內，是心肌炎心和包膜炎，較明顯症狀，AZ疫苗是頭痛、視力改變或癲癇，這是腦部血栓，或者是腹痛超過24小時是腹部血栓，下肢腫脹疼痛是下肢血栓，或者是肺部的血栓，他就有嚴重的胸痛或呼吸困難，甚至出現出血點的時候就要立刻就醫；那心肌炎心包膜炎常見到三個症狀，就是胸痛、急喘跟心悸，所以打完莫德納有這三個症狀，一定要立即就醫。

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