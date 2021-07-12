「一條新竹人等了30年的路」　公道三新闢道路明年通車

▲公道三新闢道路，預計2022年通車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府推動公道三新闢道路，預計2022年通車，新竹市長林智堅要也透過臉書，感謝公道三週邊住戶、80個原住戶理解與體諒，並配合搬遷，全區住戶搬遷進度已100%，工程也同步進行中。目前工程進度約近40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程，下一階段將進行路段拓寬與銜接等工程。公道三新闢道路預計全長500公尺、寬30公尺，將串聯竹光路、茄苳景觀大道，更可直達科學園區，未來民眾從市區就可連接外環交通系統。

林智堅也在臉書透露公道三點滴，他說，看到怪手拆除房子的那一刻，他百感交集，因為住戶一定很不捨，但是他們的成全，讓新竹人等了30年，終於有了一條更安全、便捷回家的路。

林智堅表示，新竹市政府早在民國80年規劃公道三外環道路計畫，因牽扯到80多戶搬遷戶，歷經了8屆的市長，始終無法實現，他也猶豫是否推動，基於公共利益決心完成。

過程中也有住戶們訴說各種辛酸，例如，他們房屋在計畫道路上，無法貸款、不容易買賣，擔心房子很快被拆除，房子破損也只簡易修繕，隨著時間流逝，居住品質也不斷下降。

他說，為推動公道三工程，新竹市政府同仁挨家挨戶的去說明，透過不斷的溝通、並提出完善補償機制，終於獲得搬遷戶的信任，還有搬遷戶還協助幫忙解說，更有搬遷戶因能搬家而向他道謝。

新竹市政府指出，市府也兼顧拆遷戶提出補償，市政府斥資7.4億向新竹縣購買土地，為拆遷戶整備「安置基地」，配置土地給拆遷戶運用；此外，也提供全拆戶房租補貼，若全拆戶在外租屋，1個月有2萬元、持續3年共72萬元補助。

工務處表示，公道三新闢道路工程原定去年9月進場施工，為體諒搬遷戶搬家作業，施工單位延至去年11月進場施工，期間曾遇半拆戶改建、管線遷移等問題，都仍一一克服，且工程都採同步進行，避免延宕，例如先進行竹光路段拓寬等。公道三路段工程未來還將進行污水管線、人行道、植栽等，提升周邊環境。

目前工程進度已近40%，竹光路拓寬段已完成汙水管推進工程；頂雅橋拓寬將於下(8)月封路吊樑，屆時請市民配合改道通行，造成不便再請見諒。新闢道路段目前正在進行共同管道工程的施作，打樁造成的震動仍請周邊住戶體諒，施工期間勿靠近以保安全。

新竹市府表示，為建構完整環市快速道路系統，市府積極推動「一環二線三網」的交通建設計畫，其中新竹市公道三新闢道路是打通新竹外環道路系統「一環」中最重要的關鍵。