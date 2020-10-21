竹市公道五路變身綠蔭走廊　徐國勇視察讚「典範級」道路

▲內政部長徐國勇在林智堅陪同下視察公道五路。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市公道五路是市區往來科學園區要道，更有國道1號交流道，是開車民眾抵達竹市必經「門面」，但過去沿線人行道路窄且障礙物多，市府爭取內政部6千萬經費改建，打造平整無障礙、植栽豐富、更有自行車道的「綠蔭走廊」。內政部長徐國勇今（21）日在市長林智堅陪同下視察，稱讚以人為本的公道五路是「台灣道路的典範及門面」，林智堅市長也感謝中央大力支持，攜手改善20年老舊步道，讓外賓、各縣市民眾、及在地居民都能使用這條安全又美觀的道路。

新竹市長林智堅表示，公道五路串聯新竹市東西區，鄰近高速公路交流道、清交大、園區，是繼光復路後，台灣第二條科技廊帶，沿線除有科技大廠，往西更可通到中油、台肥基地、及未來的AIOT產業聚落。但道路周邊人行步道狹窄難行、設施破損，因此爭取中央推出的前瞻基礎建設計畫，投入總經費6,199萬元，改善道路品質、綠美化植栽、並將纜線地下化，讓環境更好，成為新竹市的門面與迎賓要道。

林智堅感謝部長率隊前來視察，並表示蔡英文總統上任後推動前瞻基礎建設計畫，竹市共爭取到五億多補助公共建設，也成為竹市在推動步行城市計畫的助力，「下了車，大家都是步行的人」，希望能持續鼓勵民眾上下班步行、減少使用私人運具。

「公道五不只是新竹的門面、更是台灣的門面」，徐國勇表示，許多國際大廠設址新竹，外賓下飛機後常直奔竹市，因此十分讚許林智堅領團隊積極爭取經費，打造出這條「典範級」道路。部長舉例，像是設置汽機車停車彎，讓人車分流，並將管線地下化，讓人行道更好走、更美觀，是一條真正「以人為本」的道路。

工務處長吳堂安表示，林智堅市長上任後已打造62公里的人行步道，包括民眾熟悉的三民路隆恩圳、經國路上的綠園道、以及全市校園通學步道。

工務處表示，公道五路人行道過去老舊破損、動線不良、缺乏無障礙設施，排水溝更被管線佔據，市府便將過去超過20年的問題一併解決，一一排除1.6公里內50處障礙，例如移除消防栓、電線桿、變電箱，也解決管線、標誌牌雜亂現象。此外，在路邊停車格前後方，把人行空間從原來3.6公尺變成5.5公尺，不僅形成自然的避車灣，也有更多空間打造綠廊，擴大植栽帶增進喬木生長空間。

工務處表示，公道五路是串聯新竹市的東西向交通要道，也是開車民眾抵達的第一站，除鄰近科學園區，更是市府與科技部及竹科管理局合作的「竹科X產業園區」所在地，未來也有兒童探索館、國際展演中心完工後，更是東區的重點建設「藝文高地」所在，將帶來更多人潮，友善人行空間及景觀的營造因此格外重要。