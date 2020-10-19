新竹火車站行人要道　竹蓮地下道整建...單車菜籃族有福了

▲竹蓮人行地下道完工後模擬圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市竹蓮人行地下道連接中華路二段與竹蓮寺，是行人來往新竹火車站前後站要道，因地下道長期缺乏照明、排水不良、牆面滲水，且設備極為老舊，新竹市長林智堅今（19）日宣布，已投入約1000萬經費整修，預估明年3月完工，屆時地下道將全線改為LED燈照明，更貼心設置菜籃車、自行車牽引道，出入口也將打造人行道鋪面與小型步行廣場，友善步行環境再提升。



竹蓮人行地下道全長約100公尺，其所連接的中華路是火車站站前主要道路，且鄰近有竹蓮市場、竹蓮寺等生活圈，來往前後站除每日的菜籃族，更有遊客、信眾頻繁使用。

林智堅表示，他上任後，以設計力導入公共工程，積極改善市容景觀，近年推動步行城市計畫，改善全市人行動線與空間，竹蓮人行地下道改善工程同樣以使用者需求為首要考量，除改善排水設施、管線外露與牆面滲水問題，也增加人行空間，讓動線更加順暢。

本次將全面改善地下道硬體設施，包括牆面結構修補、更新照明設備、且鋪設止滑地磚，改善過去壁癌、牆面破損、燈光昏暗等弊病；中華路出入口將設置小型步行廣場與入口意象，竹蓮街出入口也增加人行道鋪面，讓地下道整體步行環境大幅提升。

新竹轉運站到新竹火車站的地下道改善工程後，以明亮舒適的通行空間，曾被評為「最美鐵路地下道」，竹蓮街地下道由相同設計單位規劃，以利整體市容、一致性，竹蓮人行地下道將回饋周邊社區居民一處友善環境的都市開放空間。



新竹市政府工務處表示，竹蓮人行地下道施工期間，請行人依動線導引標誌行走，主要替代道路西大路人行地下道，封閉期間在周邊通行道路有設置導引牌，請用路人依牌面通行，施工期間如有任何問題可電洽工務處養護工程科。