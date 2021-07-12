最後死狀照網路瘋傳！海地總統死前疑遭凌虐　手腳骨折渾身鮮血

▲海地總統摩依士（Jovonel Moïse）7日在家中遇刺身亡。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

海地總統摩依士（Jovonel Moïse）刺殺案疑點重重，有當地法官指出，摩依士除了身中12槍左眼被打爆之外，手臂及右腳都骨折，可能是生前遭到凌虐。現在更有疑似摩依士死狀的照片在網路上瘋傳，看過照片的法醫則表示，他生前被凌虐的可能性極低。

根據《紐約時報》報導，海地社群網路上近來瘋傳一張疑似摩依士死狀的照片，照片中的男子穿著襯衫、藍色褲子躺在地上，胸前、腹部和手臂上全是鮮紅血跡。

據海地法官戴斯亭（Carl Henry Destin）說法，摩依士曾在自己的臥房遭凌虐，死時嘴巴張開，左眼也被子彈打爆，手臂跟右腳都骨折，「子彈打中他的前額、胸前有兩槍、臀部三槍，腹部還有一槍。」

目前無法判定照片真偽，但看過照片的荷蘭馬斯垂克大學（Maastricht University）法醫學副教授佛里曼（Michael Freeman）認為，摩依士的遺體沒有任何被凌虐的跡象，「他沒有被綑綁就表明著他沒有受到折磨。」他也指出，一切都還需要進行屍檢才能判定。

案發當時，摩依士的女兒喬瑪莉（Jomarlie Moïse）躲進哥哥房間裡逃過一劫，另外兩名傭人被綁起來，整間屋子除了摩依士和夫人瑪婷（Martine Moïse）外，沒有任何人遭到槍擊。

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