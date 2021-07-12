正妹醫多年進出「陌生人婚宴」　背後超暖原因曝！病患一看崩潰哭

記者張寧倢／編譯

美國維吉尼亞州27歲的美女醫師洛芙（Eleanor Love）多年來時常進出陌生人的婚宴，但背後卻是肩負著重大意義，因為她會在婚禮結束後將裝飾會場用的鮮花帶回醫院，重新整理後再送給住院患者，現在已有超過志工加入這項「The Simple Sunflower」計畫，為更多病患帶來「一束」希望。

▲維吉尼亞州27歲美女醫師時常進出陌生人婚禮，目的就是要為病患送上一束鮮花。（圖／翻攝自YouTube／VCU Health，下同）

根據《華盛頓郵報》報導，洛芙從還是一名醫學生時，就開始思考除了作為實習醫生之外，她還能如何減輕病患痛苦，後來她想到兒時跟著母親在庭園一起做的花卉園藝，進入醫學院前，洛芙更曾在花店打過工，於是她運用這些園藝技巧和幾項有關植物與花卉能幫助病患痊癒的醫學研究，開始進出陌生人的婚宴，徵得新人或婚企的同意後，將會場內的鮮花整理成花束送給患者。

▲洛芙（Eleanor Love）從小受母親影響，熱衷花卉園藝。

報導指出，洛芙2019年在維州首府里奇蒙（Richmond）創辦了「The Simple Sunflower」贈花計畫，迄今已經為維吉尼亞大學醫院（VCU Medical Center）的患者送上超過760束鮮花，她還邀請了同學與親友加入，現在已經累積逾200名來自各地的志工參與其中。洛芙說，當時身為實習生，能為病患能做的事不多，有些孤獨的病患很少有訪客，更不用說昂貴的鮮花，而她知道婚禮結束後會剩下許多花況良好的鮮花，病人拿到花束後都非常高興。

68歲患者梅爾澤（Connie Melzer）表示，2020年初自己因心臟病而住院，當洛芙捧著一束花走進病房時，「我當時崩潰地哭了，當你在醫院待上6到8周時，這是一件大事。」洛芙引述一項研究指出，觀賞植物有助於減輕病人術後的疼痛、焦慮與疲勞，如果患者需要的止痛劑減量，甚至能提前一天出院，這也能為醫院節省開支。

洛芙在醫學院的導師福斯特（Robin Foster）表示，「我確實認為花卉有助於康復的過程，你的大腦需要處於正確的狀態，才能成功完成這段旅程，這些花讓原本毫無生機的病房瞬間明亮了起來，為病患付出的體貼，會讓他們感到充滿希望和世界的內在價值。」洛芙現在在維州紐波特紐斯（Newport News）擔任普通住院醫師，之後會搬到奧勒岡州波特蘭擔任診斷放射學的實習住院醫師，屆時也有意將這個計畫帶到更多城市，或許能在多地開設分支。

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