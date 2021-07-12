　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

▲▼科羅拉多州丹佛庫爾斯球場（Coors Field）。（圖／達志影像／美聯社）

▲科羅拉多州丹佛庫爾斯球場（Coors Field）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市11日將開始舉行一系列MLB大聯盟明星賽，就在數千名球迷湧入球場之際，警方卻在距離球場一個街區外的旅館8樓房間內，找到16支長槍、防彈背心和超過1000發子彈，也立刻逮捕了4名前科累累的嫌犯，且不排除他們預謀進行大規模槍擊。

根據《丹佛郵報》報導，當地警方11日接獲報案，有一名房務員表示，在旅館8樓房間內發現大批槍械。警方獲報趕到現場後，果然在房內搜出16支長槍、防彈背心和至少1000發子彈。據了解，這間旅館距離庫爾斯球場（Coors Field）僅一個街區，8樓房間的陽台幾乎能夠俯瞰整個市中心。

警察局長帕森（Paul Pazen）在記者會中表示，他們逮捕了3男1女，其中3人有毒品、竊盜、襲擊等前科，還有1人在臉書上發文表示，他要「大搖大擺地出去」（go out in a big way），不排除4人策畫在當地進行大規模槍擊。

執法人員透露，儘管目前已排除任何對MLB明星賽的暴力威脅，但這起事件不免讓他們想到2017年的拉斯維加斯槍擊事件，當時槍手在32樓的飯店陽台外，對著參與音樂節的民眾瘋狂掃射5分鐘，造成60人死亡的慘案。事發後警察在房內搜出至少23把槍械。

 

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
股王矽力再創天價！　漲到4125元突破股價新高
汐止萬磁阿嬤「手臂洗乾淨了」！直擊一鏡到底實測　真相驚呆
今增23本土「分佈6縣市」　新北市10例最多
快訊／今增23例本土個案！　另增1死
LIVE／1000萬劑BNT學生優先打？　陳時中最新說明
何時輪到你？1千萬劑BNT快來了　40歲以上最快接種時間曝
23歲女騎車經過　被「風箏線」割喉當場身亡
《惡吻》、《稍息》國民爺爺逝世！　最後一次上台：謝謝太太
謝淑薇拿冠軍不能打奧運！　鄉民罵爆：笑死各國
19歲女河濱公園遭壓頭口交！　控男大生性侵結局大逆轉
「混打疫苗」效果更好！　研究證實這2款接種：多10倍抗體

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正妹醫多年進出「陌生人婚宴」　背後超暖原因曝！病患一看崩潰哭

窗外滴落惡臭黑汁似屍水！　她懷疑鄰居「藏嬰屍」逐戶調查

南海仲裁5週年　美國務卿呼籲中國停止挑釁行為

打完疫苗仍可能染疫！英媒：症狀更輕微　出現這5種要注意

遊客擠瞭望台自拍…突降大雨遭雷擊釀11死！　有人當場燒焦斃命

「混打疫苗」效果更好！　研究證實：比純打AZ多10倍抗體

英國海攤漂包裹　打開竟發現近8000萬元古柯鹼

南韓陸軍醫療直升機緊急迫降！　5人輕重傷送醫

賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

驗出抗體！雅加達估近4成民眾「不知染疫」　印尼連4天破3.5萬例

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

黃子韜錄影痛哭！曝過世爸「瞞病情一年」　後悔沒察覺：連最後說話的機會都沒有...

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

正妹醫多年進出「陌生人婚宴」　背後超暖原因曝！病患一看崩潰哭

窗外滴落惡臭黑汁似屍水！　她懷疑鄰居「藏嬰屍」逐戶調查

南海仲裁5週年　美國務卿呼籲中國停止挑釁行為

打完疫苗仍可能染疫！英媒：症狀更輕微　出現這5種要注意

遊客擠瞭望台自拍…突降大雨遭雷擊釀11死！　有人當場燒焦斃命

「混打疫苗」效果更好！　研究證實：比純打AZ多10倍抗體

英國海攤漂包裹　打開竟發現近8000萬元古柯鹼

南韓陸軍醫療直升機緊急迫降！　5人輕重傷送醫

賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

驗出抗體！雅加達估近4成民眾「不知染疫」　印尼連4天破3.5萬例

布雷克「主場王」扛復賽首戰先發　猛快首對統一獅

按摩店偷營業　闆娘還辯「單純幫朋友」代價6萬起跳

正妹醫多年進出「陌生人婚宴」　背後超暖原因曝！病患一看崩潰哭

連3周「Rt值低於1」　陳時中：除非再有大群聚！否則確診數會穩定

櫻桃烤鴨三吃999元！典華「虧本價」7／13只賣8小時　

「忍了2個月微解封」倒數！　鍾欣凌激動：拚了命60分及格的感覺

TWICE MOMO分手後首曬照！破尺度深V褲裝辣翻　網：單身更美

快訊／汐止明峰街大樓濃煙竄出　雲梯車升空搶救

拍到了！翹臀珍小班復合才2個月計畫同居　「爆年底有望結婚」

7／13起恢復移工轉換雇主　承接前3天要安排PCR採檢！

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

紐時：美佛州名醫為當海地總統策畫暗殺

越南台廠1人確診！數百員工「推爛鐵門」竄逃　

疫苗混打效果更好！研究：比純打AZ多10倍抗體

每天一杯咖啡！研究證實：降低10%染疫風險

回來地球了！布蘭森成功一遊太空

打疫苗變萬磁王　路透社曝真相

多人接種後驚現超能力！手臂吸金屬照片瘋傳

完整接種2劑科興疫苗　泰國600名醫護確診

23歲女騎車　突然被風箏線割喉身亡

正妹穿bra登機遭拒　怒PO穿搭照網友嗨了

「莫德納手臂」紅腫發癢　日研究數據公開

布蘭森首登太空「全程直播」體驗失重4分鐘

越南台廠1員工確診！上百人「撞開鐵門」奔逃

Vera Wang老態無p照曝光！網崩潰：美魔女是假的

更多熱門

相關新聞

男突然喪失20年記憶　照鏡子崩潰

男突然喪失20年記憶　照鏡子崩潰

美國德州36歲男子波特(Daniel Porter)某天醒來突然喪失20年記憶，不但對躺在身旁的老婆和女兒完全沒有記憶，甚至還以為自己只是16歲的高中生，照了鏡子才驚嚇發現，自己怎麼突然變得「又老又胖」。

想開艙門咬空姐　她遭膠帶封嘴綁座位

想開艙門咬空姐　她遭膠帶封嘴綁座位

新疆秘密基地衛星照曝！似美國51區

新疆秘密基地衛星照曝！似美國51區

紐時：美佛州名醫為當海地總統策畫暗殺

紐時：美佛州名醫為當海地總統策畫暗殺

BNT追打第三劑！　輝瑞：將尋求美國及歐盟授權

BNT追打第三劑！　輝瑞：將尋求美國及歐盟授權

關鍵字：

槍擊案丹佛MLB大聯盟拉斯維加斯賭城北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

5年前預言「福原愛較有問題」

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

警測速口罩戴下巴！網喊罰3000元　釣出所長親留言

法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！

即／台南女打莫德納6hrs後身亡

6確定清零淨土曝！三級再延長？　醫：趕緊想一想吧

快訊／鴻海台積電重訊證實捐1千萬劑BNT疫苗　花費金額曝光！

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面