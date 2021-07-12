賭城60死慘案差點重演！　MLB明星賽場外發現「16把槍+千發子彈」

▲科羅拉多州丹佛庫爾斯球場（Coors Field）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市11日將開始舉行一系列MLB大聯盟明星賽，就在數千名球迷湧入球場之際，警方卻在距離球場一個街區外的旅館8樓房間內，找到16支長槍、防彈背心和超過1000發子彈，也立刻逮捕了4名前科累累的嫌犯，且不排除他們預謀進行大規模槍擊。



根據《丹佛郵報》報導，當地警方11日接獲報案，有一名房務員表示，在旅館8樓房間內發現大批槍械。警方獲報趕到現場後，果然在房內搜出16支長槍、防彈背心和至少1000發子彈。據了解，這間旅館距離庫爾斯球場（Coors Field）僅一個街區，8樓房間的陽台幾乎能夠俯瞰整個市中心。

SUNDAY MAVEN HOTEL GUN ARRESTS UPDATE: Police sources confirm they found body armor in the room. FBI says they are coordinating with Denver Police and have no reason to believe this was connected to a terrorism threat or threat directed to All-Star Game events/community @KDVR pic.twitter.com/WJ1yO6g8nT — Nicole Fierro (@FierroNicole) July 11, 2021

警察局長帕森（Paul Pazen）在記者會中表示，他們逮捕了3男1女，其中3人有毒品、竊盜、襲擊等前科，還有1人在臉書上發文表示，他要「大搖大擺地出去」（go out in a big way），不排除4人策畫在當地進行大規模槍擊。

執法人員透露，儘管目前已排除任何對MLB明星賽的暴力威脅，但這起事件不免讓他們想到2017年的拉斯維加斯槍擊事件，當時槍手在32樓的飯店陽台外，對著參與音樂節的民眾瘋狂掃射5分鐘，造成60人死亡的慘案。事發後警察在房內搜出至少23把槍械。

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