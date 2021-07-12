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輝瑞BNT疫苗要來了！　防護力、副作用「7大QA」一次看

▲▼輝瑞、莫德納疫苗需要成熟的冷鏈保存技術，北韓若採購或取得恐將面臨困難。（圖／路透社）

▲輝瑞/BNT疫苗預計9月到貨。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合外電報導

鴻海、台積電及永齡基金會共同捐贈的1000萬劑輝瑞/BNT疫苗預計9月抵台，其防護力、副作用、不適合族群以及保存條件究竟如何？以下整理輝瑞疫苗常見的7大問答。

輝瑞疫苗原理是什麼？

根據BBC報導，輝瑞疫苗採取mRNA技術，也就是將新冠病毒遺傳物質注射至體內，促使人體細胞製造病毒棘蛋白。在此過程中，人體免疫系統學會識別、記憶並且攻擊這種病毒，也因此對新冠病毒產生免疫力。另外，莫德納（Moderna）也屬於mRNA疫苗。

▲▼南韓國內傳出共累計9例突破性感染，皆為輝瑞疫苗施打者。（圖／路透社）

▲輝瑞疫苗必須保存在攝氏零下的低溫，必須透過冷鍊運輸。（圖／路透社）

保存條件？

輝瑞疫苗必須在攝氏零下60至80度的超低溫環境保存，因此需要透過冷鍊運輸；若解凍後保存於一般醫療用冰箱，在攝氏2至8度的冷藏環境中至多保存5天。但是，輝瑞2月向美國食品藥物管理局（FDA）申請，將解凍後冷藏有效期限從5天延長至30天。

防護力&有效力？

根據輝瑞/BNT在《新英格蘭醫學雜誌》公布的三期臨床試驗數據，疫苗防護力高達95％，且沒有發現重大安全隱憂。4.3萬名受試者施打第一劑後擁有52％防護力，接種第2劑後7天內有效性達91％，7天後達到最高防護力。

▲▼ 希臘,新冠疫苗。（圖／路透）

▲根據目前研究，輝瑞疫苗對於變種病毒仍有防護力。（圖／路透）

對變種病毒有效嗎？

耶魯醫學院網站指出，輝瑞5月初根據2項研究數據指出，其疫苗對於Alpha病毒、Beta病毒引發的重症與死亡病例防護力達95%以上，對於Delta病毒引發的有症狀疾病防護力約88％，對住院率的防護力達96％。

儘管如此，以色列6月發布一份報告指出，輝瑞疫苗對感染、有症狀病例的防護力大幅降至64％，但防止病情惡化至必須就醫住院的效果仍高達93％。

應該施打幾劑？間隔時間多久？

輝瑞必須施打2劑，一開始建議間隔21至24天，2020年12月成為首個獲得美國FDA緊急使用授權的疫苗，目前也正在爭取獲得第三劑授權，因應傳播力更強的變種病毒。但是，美國FDA與CDC目前都認為2劑就已足夠，不須追加注射。

▲▼法國疫苗接種速度逐漸停滯。（圖／路透）

▲許多民眾擔心副作用而對疫苗卻步。（圖／路透）

副作用有哪些？

輝瑞常見副作用包括畏寒、頭痛、疲倦、注射部位發紅腫脹或疼痛，但通常經過適當休息、補充水分或服用含有乙醯胺酚（acetaminophen）的止痛退燒藥物後，幾天內就會消失。

若症狀72小時內沒有好轉，甚至出現咳嗽、呼吸急促等呼吸道症狀，最好盡快尋求醫療協助。另外，極少數病例也可能出現過敏反應，因此接種後最好留在施打地點，接受15至30分鐘的監測。

美國FDA於6月底指出，年輕人施打輝瑞與莫德納疫苗，可能發生心肌炎與心包膜炎的罕見不良反應，根據目前數據，病例主要集中16歲以上青少年或年輕人，通常發生在第2劑接種後數天內，並以男性患者居多。該機構已在疫苗說明書與標籤加註風險警語。

誰不適合接種？

如果民眾對疫苗成分有嚴重過敏史，就不該接種疫苗，若有罹患慢性病、正在服藥等狀況也都應告知醫師，以利審慎評估施打風險。

耶魯醫學院網站指出，12歲以上者皆適合施打輝瑞疫苗，但世界衛生組織（WHO）指出，目前仍缺乏12歲以下兒童施打後的有效性與安全性數據，因此在更深入的研究結果出爐前，仍不建議孩童廣泛施打。

英國、美國和加拿大目前已批准12至15歲青少年接種輝瑞疫苗，其他國家則仍在試驗中。WHO也建議，每位患者都需斟酌自身情況，但若利大於弊，就應該施打疫苗。

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