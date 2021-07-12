按摩店偷營業　闆娘還辯「單純幫朋友」代價6萬起跳

記者陳崑福／屏東報導

13日起3級警戒微解封，屏東縣東港警方11日凌晨執行巡邏勤務，途經一間泰式按摩店前，看到有3位青少年聚集，上前盤查，在店內房間內查獲負責人陳女涉嫌正在替1男客從事按摩行為，對她開單告發，據悉，按摩價錢是900元，但違規營業罰款6萬元以上30萬元以下，將付出慘痛代價。

▲東港警分局興龍派出所所長黃奕鳴、警員吳卷暾2員查獲泰式按摩店涉違規營業 。（圖／民眾提供，以下同）

警方表示，目前正值防疫期間，且全國三級警戒延長至7月26日，雖然有部分場所於7月13日起有適度鬆綁措施(微解封)，惟八大行業休閒娛樂場所並未開放，由於該場所曾遭檢舉違規營業，警方早已列為稽查重點，東港警分局興龍派出所所長黃奕鳴、警員吳卷暾2員，於7月11日凌晨1時40分許執行巡邏勤務時，發現青少年群聚店外實施勸導時，查獲按摩店內違規營業行為。

警方指出，負責人陳女不僅未依屏東縣政府疫情三級警戒公告暫停營業，還正替客人從事按摩服務，被警方當場逮個正著。陳女開始表示單純替朋友幫忙按摩，未收費，後來承認一次收費900元，警方調查後依傳染病防治法相關規定現場開立舉發通知書，函請屏東縣政府衛生局依法裁罰。



分局長林文煜呼籲，目前疫情雖有趨緩，惟全國仍在三級警戒中，休閒娛樂場所(按摩店)仍屬不得營業之場所，請民眾配合相關政策規定，勿存有僥倖心態，於疫情期間對違反各項防疫規定，警方將持續加強取締絕不留情，嚴防解封前的超前營業，奉勸業者別偷跑，避免成為防疫破口，危及民眾健康安全。

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