快訊／郭台銘、台積電1000萬劑BNT入手　傳政府干擾說法「很卡通」

記者楊蕓／台北報導

鴻海、永齡基金會與台積電採購德國BNT（輝瑞）疫苗已完成簽約程序，針對外傳BNT疫苗採購的程序卡在政府，行政院發言人羅秉成表示，這樣的說法不真實也不公道，若真要擋，大可在審核文件時找機會拖延，他呼籲，別做過多泛政治化的解讀操作，干擾採購、捐贈目標的達成，「這講法很卡通，既不真實又不公平。」

羅秉成表示，國際疫苗採購受限多種原因難以施展，有錢還不一定買的到，各方齊力、公私協力促成疫苗採購，從常識邏輯就能導出，政府不可能擋BNT疫苗，希望國人同胞能理解政府的苦心。

羅秉成表示，如果政府要卡BNT疫苗，甚至質疑政府不想買BNT疫苗，陳時中何必開啟企業可捐贈疫苗？如果政府不支持，並希望各方一起成就，行政院何必宣佈618成立專案，協助台積電、鴻海永齡基金會購買各500萬劑的BNT疫苗？又何必在短短半個月內，把這兩份契約簽約完成？

「如果想擋BNT，找個機會說文件不齊全、內容待補正，弄一兩個禮拜也沒問題吧，何必連夜加班馬上批核簽署？」

▲BNT原廠疫苗捐贈專案說明記者會。（圖／行政院提供）

羅秉成強調，事實勝於雄辯，這些關於政府不採購BNT等不實謠言，到今天為止，今天足以證明政府的態度，這些傳言不真實、不公道，CDC同仁半個月來，幾乎一兩天就開一次專案會議，更不用說其它內部準備，非常努力完成這項使命，這樣的結果就能證明一切。

羅秉成強調，再次感謝2捐贈單位的熱心奉獻，現在才能在此階段完成重要關鍵工作，當然要推進到下個階段，還有很多工作要做，約簽了不等於貨到了，很多準備、執行工作大家還要齊心努力，別做過多泛政治化的解讀操作，干擾採購、捐贈目標的達成。