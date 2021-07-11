連接體員都怕！警敲車窗「提醒1句」他細思極恐　秒調頭回家不出門

▲三級警戒車內2人以上要戴口罩。（示意圖／記者張君豪翻攝）



記者黃可昀／綜合報導

就連在殯儀館工作聽了都會毛毛的！擔任接體員的PTT紅人「BigBrother大師兄」前兩天去公司牽車時，想說自己一個人在車上而已，就把口罩暫時取下來透透氣，結果沒多久便遇到警察來敲車窗，對方好心提醒「先生，開車兩人以上要戴口罩你知道吼？」正是這句話讓他越想越不對，關上車窗一個人待在車裡回想這句提醒，不禁整個背脊發涼猛打冷顫。

大師兄昨天在臉書表示，他前幾天把車子停在公司的驗屍室旁邊，傍晚想說要去大賣場採購，於是回公司牽車，「我上車之後就把口罩脫掉，反正一個人開車，不需要戴口罩」，結果車窗突然發出叩叩叩聲響，一抬頭發現是等待驗屍的員警，於是他疑惑地戴起口罩拉下窗戶。

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▲大師兄被員警這樣一問都不敢出門了。（圖／翻攝自大師兄臉書）



員警開口說，「先生，開車兩人以上要戴口罩你知道吼？」大師兄當下沒有多想，回了一句「…我知道」，接著對方點點頭便離去，他緩緩關上車窗，慢動作看了一下副駕駛與後座，「我左看右看看不出還有第二個人」，或許員警只是隨口一句善意提醒，不過他越想越毛，決定還是調頭回家不出門了，「希望他只是用這招阻止非必要移動，真的這位警察大哥你做的很成功呀！」

網友紛紛笑回，「師兄有沒有注意後座也坐滿了」、「還是戴口罩吧！要體諒無法打疫苗的族群」、「有一種想笑卻笑不太出來的感覺」、「全車就你沒戴！！」大師兄也在留言區哭笑不得地說，「所以麻煩警察大大，不要在殯儀館做有關人數的政令宣導呀！」