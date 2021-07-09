叫外送沒付餐具他超不爽　霸佔熊貓車20分鐘怒嗆：給我負責

▲熊貓外送員把餐點送到客人手中，只因店家沒附上餐具，遭客人霸佔機車20分鐘。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

家住桃園的郭姓男子，去年底到台北住旅館時，訂購熊貓外送餐點，結果外送員送的餐點沒附餐具，郭男執意要外送員負責，為了不讓外送員騎車離開，還抓著餐點，跨站在外送員的機車坐墊前，警察獲報到場也不願讓步，台北地檢署調查後，9日依妨害他人行使權利的強制罪嫌起訴郭男。

2020年12月21日晚間，郭男在松山區某旅館住宿時，用手機點了Foodpanda熊貓外送，大約9點20分左右，外送員把餐點送到，郭男到路邊領餐清點時，發現沒有附上餐具，當場就要外送員負責，外送員認為這是餐飲業者的責任，準備騎車走人，沒想到郭男搶先一步，跨站在機車龍頭與坐墊之間。

外送員怎麼解釋都無法勸郭男放棄，只好打電話報警，警察到場後，就見郭男仍然拿著餐點霸佔熊貓車，因此拍攝蒐證後，在9點40分左右，以妨害自由罪現行犯身分將郭男逮捕。

據了解，郭男刀逮後仍堅持，外送餐點一定要附餐具，他不想回去跟旅店人員拿，應該由外送員負責，檢察官當天訊後諭令郭男請回，經調閱相關監視畫面確認事發經過後，認定郭男無故妨害外送員騎乘機車的權利，依強制罪嫌提起公訴。

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