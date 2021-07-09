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家暴男對恫嚇家人「送你3顆子彈」　蹲牢繼續亂...被上手銬戒護

▲▼家暴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新北黃男因有家暴行為遭家人聲請保護令獲准，豈料他竟持美工刀對胞兄加言語恐嚇。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北黃男因與家人相處不睦，多次動粗且恐嚇，家人受不了聲請保護令獲准。豈料他多次違反保護令，甚至對胞兄恐嚇「要去拿手槍，並送你3顆子彈」，導致胞兄心生畏懼只好報警處理。疫情間遭羈押的他還在看守所大鬧，遭施用手銬戒護。士林地院審理後，依恐嚇危害安全罪，處4月徒刑；違反保護令，處5月徒刑，應執行有期徒刑7月。

判決指出，黃男多次對家人實施家暴行為，家人受不了只好聲請保護令，對此法院於今年4月15日核發通常保護令，命黃男不得靠近家人，且離家人住所至少50公尺，保護令有效期間為2年。

核發保護令前，2月24日晚間黃男在住家地下室停車場內，持美工刀，揮向他的哥哥，並對哥哥恫嚇「要給你死」、「要給你女兒死」、「如果沒有給你死的話，晚上要偷襲你」等語，接著拿著美工刀，作勢攻擊，導致哥哥心生畏懼。

▼黃男時常與家人起口角甚至多次言語恐嚇。（示意圖／123RF）

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,毆打,虐童,酗酒,皮帶,恐怖情人,保護令,小女孩。（圖／123RF）

核發保護令後，黃男仍無視且未搬出家中，更在4月21日在家中，再次對哥哥嚇稱：「要拿菜刀殺你、你老婆、你女兒」、「你躲不了一輩子，總有一天會等到你」不僅如此甚至稱「要去拿手槍，並送你3顆子彈」等語，哥哥只好報警處理。

黃男疫情間遭羈押，6月13日還在舍房大聲咆哮雙手持鐵碗敲打作勢攻擊，經主管安撫仍無效，加上假日警力薄弱，顯非戒護能力所及，為防止暴力行為及擾亂秩序，黃男在同日晚間遭身體束縛處分施用手銬。

黃男審理時坦承犯行，但他的辯護人為他辯稱，黃男有精神疾病，應予以減刑，且審酌是否讓他強制治療、強制送醫及送請精神鑑定。

法院經函詢醫院，發現黃男雖然在2017年間有到精神科就診，經診斷為重性抑鬱疾患及酒精戒斷症狀等情；但法官認黃男罹患精神症狀，跟犯下家暴並無直接絕對關聯。

法官認為，黃男在警詢、偵查曾稱「我是要拿槍嚇告訴人，但我沒有那種東西，我只有去玩具店買BB槍來射，若我真的要殺告訴人，大可直接從家人後面動手。」甚至可清楚表達，案發當天家人曾罵他難聽的話，所以才起口角等語。可見他犯下恐嚇時，可以清楚知道自己的行為及目的，且邏輯清楚。

合議庭審酌，黃男已不是第一次犯下家暴案件，2016年間因犯傷害直系血親尊親屬罪，才遭判有期徒刑4月，為累犯，但考量他坦承犯行且當庭向哥哥道歉，士林地院依恐嚇危害安全罪，處有期徒刑4月、又犯違反保護令罪，累犯，處有期徒刑5月，應合併執行有期徒刑7月，可易科罰金21.3萬。

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