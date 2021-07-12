　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／郭台銘、台積電買到了BNT　行政院11：30出面說明

▲▼行政院記者會,蘇貞昌,羅秉成,陳時中,龔明鑫,王國財,潘文忠,陳吉仲,許銘春。（圖／行政院提供）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）

記者陶本和／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA 新冠疫苗。對此，行政院將於12日上午11時30分舉行記者會，正式說明相關進度。

BNT首席執行官吳沙忻（Ugur Sahin）表示，「我們很高興看到復星醫藥與BioNTech共同研發的疫苗能為台灣疫情防控發揮積極作用。我們將與合作夥伴緊密合作，早日為台灣提供安全有效的疫苗，維護台灣同胞的生命健康，幫助他們的生活早日回到正軌；疫苗由歐洲工廠生產的新冠疫苗，同時，我們將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果」。

在台積電方面指出，這次捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

鴻海則表示，這次與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險)。

ET快訊
快訊／台中工人遭重物壓住！　「頭頸斷裂」當場死亡
打完疫苗「吃5類食物」保護力更好！專家警告：炸物甜點先不要
打AZ最快！選這2類不到百萬人　醫6重點曝「抗體結果」
每招都超神！iPhone「十大隱藏功能」　果粉金手指大公開
法拉利姐爆新歡「土豪一見鍾情狂追」！　被帶回家上下摸
6縣市確定清零！7／26三級再延長？　醫曝3選項
Delta病毒畫下斷點！潘孟安1321字還原：這一戰守住了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／郭台銘、台積電買到了BNT　行政院11：30出面說明

唐鳳系統疫苗登記最後倒數9小時　7／16起連三週施打AZ

快訊／德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

疫情打亂黨魁轉戰！「韓國瑜可能看到這點」　出招測復出水溫

疫情重挫藍綠　侯友宜謹守「指揮官角色」逆勢加分原因曝

諾富特群聚案究責　知情人曝高層點名要華航董座下台

郭台銘半夜1:33發文「先好好睡」　49天簽完BNT合約：我自知責任大

蔡英文拚疫苗接種率：符合資格者快登記　越早打越安心

開箱「東奧選手裝備」　蔡英文：一起為台灣選手加油

雞腿比疫苗、颱風假比微解封　議員批蘇貞昌神邏輯：剩卸責的嘴

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

鄧紫棋慶出道13年...2萬人大合唱！　 台上親睹「震撼一幕」：快哭了

西子灣祕境沙灘提前微解封！　比基尼妹子「無罩戲水」大解放

特斯拉「自動駕駛」失控撞分隔島 女車主美腿見血嚇：人生跑馬燈！

三寶阿伯「龜速闖紅燈」遭撞飛　打中違停汽車網笑：Double Kill

國道轎車「自撞護欄」整台翻起　乘客未繫安全帶...直接飛出窗外

快訊／郭台銘、台積電買到了BNT　行政院11：30出面說明

唐鳳系統疫苗登記最後倒數9小時　7／16起連三週施打AZ

快訊／德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

疫情打亂黨魁轉戰！「韓國瑜可能看到這點」　出招測復出水溫

疫情重挫藍綠　侯友宜謹守「指揮官角色」逆勢加分原因曝

諾富特群聚案究責　知情人曝高層點名要華航董座下台

郭台銘半夜1:33發文「先好好睡」　49天簽完BNT合約：我自知責任大

蔡英文拚疫苗接種率：符合資格者快登記　越早打越安心

開箱「東奧選手裝備」　蔡英文：一起為台灣選手加油

雞腿比疫苗、颱風假比微解封　議員批蘇貞昌神邏輯：剩卸責的嘴

台東第2波莫德納預約滿額　第3波12日起開放預約15日起開打

打完疫苗可吸湯匙！醫笑揭2原因「汗垢太多了」　踢爆萬磁王真相

罵大谷翔平賤人　紅襪投手自稱谷粉解釋：唇語被解讀了

馬祖微解封！風景區坑道仍管制 　航班適度增加

快訊／台中后里嚴重車禍！20歲女騎士飛撞電桿命危　駕駛受困搶救中

連鎖餐飲「異人館」大里店永久停業！網友哭：年輕的回憶

快訊／台中工人遭重物壓住！　「頭頸斷裂」當場死亡

歐國盃／C羅首奪金靴！1次助攻優勢勝出　4場5球榮膺射手王

快訊／台中透天厝疑電線走火　濃煙竄頂樓9人受困2人嗆傷送醫

股匯同樂！新台幣早盤升值近1角　來到27.987元

砰！無辜外送員喊完「95加滿」 下秒機台爆炸...面板砸中女騎士

政治熱門新聞

德國證實了！BNT執行長：提供台灣疫苗「歐洲工廠生產」

郭董1:33發文可睡了：已簽BNT合約

快訊／新北＋12「三重2男感染源不明」　各行政區染疫人數公布

快訊／新北＋12足跡曝！　北車誠品地下街3C店員確診「上週連上四天班」 

桃園確診數統計「偷塞了18人」　立委批市府：什麼也沒說

諾富特究責　傳高層點名華航董座下台

慈濟公文跑8天？　侯友宜：政府要全力幫助

快訊／突然公布微解封　柯文哲：中央非常不負責任

疫情重挫藍綠　侯友宜卻逆勢加分原因曝光

疫情打亂黨魁選局　韓國瑜出招測復出水溫

侯稱6人感染源為某醫院　北市反駁

蔡英文拚疫苗接種率：越早打越安心

蘇貞昌拿「颱風假」比微解封　他：神邏輯

被指逆時中　黃偉哲反問：夜市不開放叫逆台南？

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

極簡走紅！網紅被舊片生活照打臉

專家分析保護力　揭「最有效疫苗」

阿滴患憂鬱症！紐時廣告後陷黑暗

陽明所屬THE聯盟全新貨櫃船撞船　「嚴重損壞」拋錨在麻六甲海峽

醫曝3種食物　打疫苗前不建議吃

小嫻開地獄梗玩笑　金剛一聽罕見嚴肅⋯險釀分手

5年前預言「福原愛較有問題」

汐止婦接種3天驚見「莫德納手臂」！磁力吸滿鐵叉子

豪雨夜襲5縣市　一張圖看下周更猛送水

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

工程師看球賽哭著加班　外送員路過幫他寫

快訊／鴻海台積電重訊證實捐1千萬劑BNT疫苗　花費金額曝光！

《名偵探柯南》25年結局確定了！

台中三越確診男　2處新足跡曝光

聖光女子找待用餐…哽咽塞萬元！

更多

最夯影音

更多
家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿

家裡不放沙發「坐在地上就好！」　極簡女1日生活：東西少，幸福滿
陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

陳漢典.Lulu狂遭逼婚：妳絕對必娶XD　曝婚禮「憲哥包百萬」條件超母湯！

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

租雅房物品移位、水變黃有怪味　監視器錄下恐怖鄰居詭探頭偷窺

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

破紀錄！小琉球空拍805隻海龜現身 優游在清澈海面...軟封島宛如天堂

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面