快訊／郭台銘、台積電買到了BNT　行政院11：30出面說明

▲行政院發言人羅秉成。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

復星醫藥11日晚間公告，公司控股子公司復星實業分別與台積電、鴻海、永齡基金會以及裕利醫藥簽訂《銷售協議》，復星實業將向台積電、鴻海、永齡基金會委托的裕利醫藥銷售共計1,000萬劑mRNA 新冠疫苗。對此，行政院將於12日上午11時30分舉行記者會，正式說明相關進度。

BNT首席執行官吳沙忻（Ugur Sahin）表示，「我們很高興看到復星醫藥與BioNTech共同研發的疫苗能為台灣疫情防控發揮積極作用。我們將與合作夥伴緊密合作，早日為台灣提供安全有效的疫苗，維護台灣同胞的生命健康，幫助他們的生活早日回到正軌；疫苗由歐洲工廠生產的新冠疫苗，同時，我們將持續評估該疫苗應對新增新冠病毒變異毒株的效果」。

在台積電方面指出，這次捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理服務與保險等)，受贈對象為行政院衛生福利部疾病管制署。

鴻海則表示，這次與永齡慈善社會福利事業基金會（簡稱永齡基金會）共同捐贈5百萬劑BNT162b2疫苗作為新型冠狀病毒（COVID-19）防疫使用，捐贈金額不超過等值約美金1億7500萬元(含疫苗採購、必要之冷鏈物流及處理費用與保險)。