收入少2成80萬人今起領1萬！　8大QA一次看懂申請條件

記者黃翊婷／綜合報導

勞動部公布「全時受僱勞工生活補貼」方案，今日（12日）上午10時開放「5月份」薪資減少達20%以上的民眾申請，只要是符合資格者就可領取生活補貼1萬元，初估約有80萬人受惠。《ETtoday新聞雲》整理出申請條件、時間、方式共8大QA，讓民眾一次掌握。

▲西門町在疫情之下出現倒店潮。（圖／記者屠惠剛攝）

Q：申請資格？

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A：只要是4/30已參加「就業保險」，月投保薪資在2.4萬元（含）以上到3.48萬元（含）以下，且受雇於同一事業單位（公司）在今年5月或6月份薪資較4月份減少20%以上勞工即可申請。舉例來說，勞工5月份應領薪資2.5萬元，4月份應領薪資3.3萬元，即符合薪資減少達20%以上。不管是應領金額或實領金額有減少20%都算。

這邊也要注意，薪資減少達20%以上當月份的末日（即為5月31日，6月30日），也應於同一事業單位（公司）加保。

Q：請領方式？

A：符合資格民眾可於110年8月31日以前，備妥「身分證字號／居留證號」、「薪資減少證明影本」和「本人金融機構帳號」到指定網站線上申請。

Q：申請時間？

A：7月12日早上10點至8月31日

第一階段：110年7月12日10點起，開放「5月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

第二階段：110年7月23日10點起，開放「6月份」薪資減少達20%以上的民眾申請。

Q：發放金額？

A：發給一次性生活補貼1萬元。

Q：發放方式？

A：提出申請待審查通過後，直接撥款至勞工本人金融機構帳戶。不過由於這次審查方式是採人工審查，勞動部表示已加派人力，全力配合這次的紓困計畫，會盡快讓合格者拿到補貼，預計最快審核完成3日後即可上網查詢入帳資訊。

▲許多業者受到疫情影響，不得不暫停營業。（圖／記者周宸亘攝）

Q：如何證明自己薪資減損？

A：公司每月發放薪資時，如果有給薪資單，且上頭有勞工姓名、職、薪資發放月份、給付金額等就可以，或是勞工也能提供薪資戶頭轉帳紀錄，需有存摺封面及內頁影本。

另外如果是領現金的勞工，就必須要由雇主另行開立的薪資減少證明（載明勞工身分，包括：姓名和身分證字號、事業單位（公司）名稱和薪資月份、給付金額等項目），必須蓋公司章以供確認。

Q：如果5月跟6月都領的比4月少，那可領2次嗎？

A：不可以，該計畫規定同一受僱勞工發給一次性生活補貼。

Q：領過其他補貼後，還能申請嗎？

A：不可以，根據勞動部規定，以下這5種類型勞工都不屬於這次補貼範圍

一、110年4月30日同時在職業工會或漁會加保勞工保險者，因其已有其他紓困方案予以協助。

二、正在留職停薪但依法令規定得以繼續參加就業保險者，因現況非實際在職狀態，不因疫情而有差異。

三、領有勞動部自營作業者或無一定雇主、部分工時勞工的生活補貼。

四、領有教育部、經濟部、交通部、衛福部、文化部的停業生活補貼即期他性質相同的津貼或補貼。

五、110年5月或6月領有勞動部安心就業薪資差額補貼、充電再出發訓練津貼、安心即時上工工作津貼。