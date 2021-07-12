抓情侶車手1人快篩陰！　16警剉咧等...基層曝這時刻最煎熬

▲楠梓分局外觀。（圖／資料照／翻攝自楠梓分局臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

三級警戒期間，警察協勤防疫勤務，不過就連「抓人」這個部分也有高度「風險」，高雄市楠梓分局就曾經發生逮捕2名詐騙車手，其中一名車手體溫過高，快篩呈現陽性，隨後被送往醫院進行PCR檢測，雖然最後結果是陰性，但光是等待結果出爐的時間當中，對曾經接觸過的員警來說就是一種煎熬。

6月17日，楠梓分局員警在左營高鐵站抓到一對情侶車手，帶回偵訊在戶外量測體溫時，發現男子的體溫過高，疑似有發燒，所以進行快篩，結果為陽性，隨後立刻把人帶往醫院進行PCR檢測，雖然最後結果是陰性，不過對楠梓分局來說，可是最難熬的一段時間。

這兩名車手一起住在汽車旅館住了4天，所以在結果還沒有出爐時，楠梓分局就必須啟動防疫機制，先是匡列第一圈的接觸員警，總共有16名，雖然將2名車手帶回來的過程當中都有戴口罩、面罩以及手套，同時也有施打過疫苗，不過面對新冠肺炎的變種病毒，會不會有「微破口」，沒有人敢保證，等待結果要1個小時，但匡列的16名員警都已經接獲要有「居家隔離」的最壞打算，得要去檢疫旅館住14天。

▲鼓山分局前往KTV勸導，疑似接觸過確診者，事後證實虛驚 （畫面中非當事人） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

其實站在防疫以及治安守護的第一線，總是會接觸人群，但對員警來說，「接觸」未知背景的民眾，真的是有「高風險」，像是高雄鼓山分局龍華派出所就曾經發生疑似在臨檢KTV時，接觸過一名「女性確診者」，整個派出所的氣氛都很緊張，為了安撫人心，分局還幫忙進行派出所全員快篩，還好都是陰性，不過所長林明龍也不敢回家，在派出所內待了14天，另類的「自主管理」，他坦言，回家誰不怕傳染給家人，因為新冠肺炎的病毒「陰陽」不定，所以為了保障家人，他選擇不回家！

還有一名新興分局員警透露，自己因為身體因素，之前無法施打AZ疫苗，所以執勤時壓力也都很大，就怕在「不知情」的情況下面對病毒，只能做好「外在防護」工作，但還是很怕面對的嫌犯會有「陽性」反應，或是「事後」接到通知「匡列」電話，等待篩檢結果的時間，內心煎熬都是無形且不為外人道的苦，讓他私下也笑著說：「寶寶心裏苦，但不能說」。

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