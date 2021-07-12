打2劑AZ100%有抗體　醫曝「我不混打疫苗」原因：出國被擋就糟了

▲AZ疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

兒科醫師楊為傑表示，最近好多患者問他會不會混打疫苗，「我自己不會混打，我家人也不會，除非世界上的多數國家承認混打為有效的疫苗護照，不然我自己不會混打。」他說，至少會先等美國承認了再說，目前美國是不承認混打的。

疫苗施打意願登記、預約接種系統推出後，開放第9類、第10類身分登記，若選擇接種AZ疫苗，從16日開始就能施打。楊為傑11日在「白袍旅人-兒科楊為傑醫師」臉書提到，未來三周都是打AZ，登記只要AZ、AZ／莫德納都可接受的加起來不到100萬人，第9類、第10類目前登記的人只有3成。

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▲▼近日外送員打疫苗情形。（圖／東森新聞）



楊為傑說，所以打AZ最快，趕快去登記，如果真的很擔心打完AZ疫苗後有沒有產生抗體，可以在施打完畢後檢驗；最近幫同仁跟朋友做了抗體檢驗，打完兩劑AZ的，100%都有產生抗體，而且效價不低。

楊為傑表示，只打AZ的，當然抗體會比一劑少，但是一劑也都會產生抗體，但抗體要衝高，一定是完整施打比較好，而且抗體的產生需要時間，因應未來的變化，絕對是越早打越好！再次鼓勵大家，趕快登記，然後不要挑品牌。

楊為傑指出，至於混打這件事，最近好多患者問他，「我自己不會混打，我家人也不會，除非世界上的多數國家承認混打為有效的疫苗護照，不然我自己不會混打，不然要出國開會時被擋，就糟糕了。至少我會先等美國承認了再說，目前美國是不承認混打的。」