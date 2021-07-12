等不及解封「神壇問事」！11人恐罰330萬　乩童苦嘆：神仙難救

▲高雄市一間神壇在三級警戒期間開壇辦事，違反規定被罰了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

三級警戒期間，明文規定就是禁止室內群聚超過5人，不過苓雅區就有一間神壇不顧規定，竟然開壇辦事，小小神壇當中聚集了11個人，員警上門查獲，屋主還表示「能不能推派代表被罰」？讓員警一時間很無言，表示「神仙難救」，依法開出告發單，11個人恐怕要面臨最高330萬的罰款。

高雄市仁愛三街的一處神壇，近期深夜門口都有停放多部機車，而且過往都是「深夜問事」，員警早就認為是「防疫重點熱區」，就在11日晚間11點多左右，員警巡邏經過的時候，明顯發現門外又停了多部機車，而且裡頭燈光相當亮，不過怕被查緝，神壇還刻意關門，但是員警從門縫當中一看，裡頭有不少民眾，算一算總共有11個人。

▲高雄市一間神壇在三級警戒期間開壇辦事，違反室內群聚規定，總共11人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

員警敲門表示要進入，神壇的楊姓屋主還意圖拖延時間，最後還是得乖乖開門，門一打開，總共包括屋主以外，還有6男4女在場，他們全都是信眾來「問事」，有人表示受到疫情影響，想要問工作，也有人是家人身體不好，想要問健康，還有人是要問「疫情何時結束」，讓員警很傻眼，碎念一句：「不遵守防疫規定，疫情難結束」，當場讓信眾閉嘴。

楊姓屋主面對員警要開出告發單，急忙跟員警說：「我們每個人都一定要罰嗎？能不能幾個代表就好」？員警表示一切依法行政，所以一口氣開出了11張單子，楊姓屋主詢問一張要罰多少？員警說依照傳染病防治法第37條，最輕6萬，最重30萬，所以11個人不排除最高可以罰到330萬，一聽這個數字，楊姓屋主苦嘆「這下慘了！神明也救不了他們」。

▲高雄市一間神壇在三級警戒期間開壇辦事，違反規定被罰了 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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