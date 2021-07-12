打AZ最快！選這2類不到百萬人　醫6重點曝抗體檢驗結果

記者黃翊婷／綜合報導

第一波疫苗登記今日（12日）下午5時截止，兒科醫師楊為傑在臉書列出6大重點，呼籲民眾趕快去登記，「登記只要AZ，AZ或莫德納都可接受的，加起來不到100萬人」、「打AZ最快」；他也分享幫同仁、朋友做的抗體檢驗結果，發現打完兩劑AZ百分之百都有產生抗體，而且效價不低。

▲AZ疫苗開打後發生猝死案例，一度讓長者不敢接種。（圖／記者李毓康攝）

楊為傑11日在臉書《白袍旅人-兒科楊為傑醫師》PO文，先是列出3項重點，分別為未來三週都是AZ；登記只要AZ，AZ或莫德納都可接受的，加起來不到100萬人；第九類、第十類目前登記的人只有三成。

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接著再列出後3項重點，首先為打AZ最快；其次為趕快去登記；最後是民眾如果真的很擔心打完AZ疫苗是否有產生抗體，可以在施打完畢後進行檢驗。楊為傑分享，最近幫同仁和朋友進行抗體檢驗，發現打完兩劑AZ百分之百都有產生抗體，而且效價不低，就算只打一劑也都會產生抗體，不過還是建議完整施打比較好。

考量到抗體產生需要時間，楊為傑呼籲民眾趕快登記、不要挑品牌，「因應未來的變化，絕對是越早打越好！」至於是否可以混打，他坦言自己和家人都不會這樣做，畢竟多數國家還未承認混打是有效的疫苗護照，至少會等美國承認了再說，否則要是出國洽公時被擋下來，那可就糟糕了。

▼全國第9類、第10類族群都可以進行疫苗施打意願登記。（圖／指揮中心提供）