越南台廠1員工確診！員工聽關廠怕爆　上百人「撞開鐵門」奔逃

文／中央社

越南COVID-19本土疫情肆虐，平陽省台資企業安普新公司的員工聽聞一名同事確診後，數百員工昨天下午推開工廠鐵門逃走。媒體報導，安普新生產運作基本上已恢復穩定。

綜合24小時線上新聞報（TV24h）、越南快訊（VnExpress）報導，台資企業安普新國際有限公司（Ampacs International Company Limited）一名員工確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後，地方主管機關下令工廠關閉，以便篩檢所有員工。

▲越南平陽省近日疫情嚴重，迄今已有上千人確診。（示意圖／路透）

在聽到工廠出現確診病例的消息後，安普新數百名員工驚恐地拔腿往外衝，並且直接推開公司鐵門逃走。地方主管機關已經要求工人回到工廠做篩檢，但沒說到底有多少人趁亂逃走。越南媒體指出，安普新是一家耳機製造商，共有5900名員工，生產運作基本上已恢復穩定。

平陽省（Binh Duong）是越南工業重鎮，省內有數十個工業園區，共有120萬名勞工。越南4月下旬爆發新一波COVID-19本土疫情，平陽省迄今已有上千人染疫，有些公司因出現確診病例而停工，省內多個區域遭到封鎖或實施社交距離措施。