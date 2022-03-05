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東港恐怖30人旅行團驚爆4確診！感染源不明　遊北台3縣市返家發病

▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明3名確診者的情抗 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明3名確診者的情況。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄本土病例在5日發生3起個案，雖然都是源自於4日確診個案的家庭群聚，陳其邁表示主要感染源是在2月20日到22日的一起前往的北部旅遊團，因為這一團當中總共有4個確診，簡直是恐怖旅行團，只是這個恐怖旅行團的感染源到底起自於哪裡？會是在旅程當中，還是他們其中就有人確診、無症狀感染等，這讓陳其邁非常擔心，急呼籲須跨縣市合作疫調，加以釐清。

根據高雄市疫調發現，4日確診20832也就是自助餐女的家人，在5日的時候有3人陸續發病，其中兩個人分別是20860跟20861，他們是一對夫婦，參加在2月20日北部的旅遊，結果同步在這個超過30個人的旅遊團當中，也有一位台南、一位新北的個案參加這個旅遊團確診，所以高雄市政府衛生局研判這4起個案當中是有共同感染源。

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▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明3名確診者的情抗 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明這台從東港出發的旅行團確診情況 。（圖／高雄市政府提供）

陳其邁呼籲詳細的感染源在哪裡，需要跨縣市合作疫調，才能把感染源找清楚，到底是在車上或者是在北部旅遊地點，這個感染源到底是誰還在釐清當中，不過在高雄的部分我們已經做了一些初步的釐清。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示這個旅行團是從東港出發，是一家宮廟人員私下約出遊，無關於「廟會活動」或是進香。

同時他們座次的安排，高雄市的確診個案20860、20861是在遊覽車的前面，而另外兩名分別在新北一位、台南一位，他們座次是分別在車子的後面，在座次安排裡，車上是有卡拉ok，也就是可能在相關活動參與上有一些交錯，包含接觸傳染，也可能包含在車上飲食有脫下口罩這樣的風險。

潘炤穎強調他們一家四口的確診個案分別是20860、20861的檢驗值上面，Ct值分別是19.6和21.7，在5日的檢驗值，比照新北和台南的確診個案，Ct值分別是24和21，應該可以確定是在同一個場域的感染接觸者，透過他們的Ct值是接近，更可以確定感染源來自於在旅遊當中，而他們的足跡也包括到桃園、宜蘭、基隆等地，所以共同感染源現在我們還在釐清當中。

▲高雄市5日防疫記者會，陳其邁說明3名確診者的情抗 。（圖／高雄市政府提供）

▲4日透過左營社區篩檢，總共1909位全部都是陰性 。（圖／高雄市政府提供）

「不管是住或餐飲或共同的接觸風險，或是感染源在車上、或在北部旅遊地點，須跨縣市合作疫調，加以釐清」陳其邁強調這一波的感染對高雄市的風險來說，是在於說這對夫婦時間是2月20日到2月22日，時間其實比較久，高雄市最重要的部分是切斷傳播鏈，把所有社區風險全部減低，所以在4日透過左營社區篩檢，總共1909位全部都是陰性，未來會持續連續12個小時進行社區做篩檢。

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