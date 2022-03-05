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桃園+3！米迪幼兒園居隔陰轉陽　足跡：觀音工業區7-11

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市5日新增3例本土確診個案，皆為米迪幼兒園群聚感染居隔陰轉陽，並無社區足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府衛生局長王文彥指出，桃市5日新增3例本土確診個案，皆為米迪幼兒園群聚感染居隔陰轉陽，並無社區足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市5日新增3例本土確診個案，市府衛生局長王文彥表示，新增3例本土個案為米迪幼兒園群聚事件所衍生，皆為居隔期間陰轉陽個案，近期無社區相關足跡；此外，市府也公布（案20863）之公共場所足跡，曾於2月26日晚間6時至觀音區成功路一段525號之小七門市，籲請足跡重疊者於次日起14天，進行自我健康監測。

王文彥指出，據中央流行疫情指揮中心今天公布桃市新增3例本土個案，包括（案20863、20910、20911），Ct值介於19.5至29，為居隔期間陰轉陽。另有4例境外移入個案，皆為落地採檢陽性，年齡介於不足10歲至60餘歲。其中3例確診個案皆由米迪幼兒園群聚事件衍生，包括（案20863）為陪同確診女兒（案20618）住院的媽媽，3月4日有症狀採檢為陽性，另2位為就讀富林國小的姐弟，分別為（案20910）與（案20911）為居隔期間陰轉陽，近期並無社區相關足跡。

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▲桃園市府公布案20863之公共場所足跡圖，籲請民眾留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市府公布案20863之公共場所足跡圖，籲請民眾留意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

王文彥強調，昨午針對觀音國小與附設幼兒園預防性居隔5天，全校師生與該校居隔14天者共計1004人進行2次採檢，結果出爐皆為陰性，疫情持續穩定。另有關COVID-19疫苗部份，第25期平台昨天已截止預約，施打時間為3月8日與3月10日，由全市200多家醫療院所與37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格民眾免預約到站接種，以提升民眾接種率。

王文彥也提到，市府仍持續進行社區健康監測，今天上午桃園社區採檢站採檢有125人，累計採檢有11萬6,810人，市府仍續開設桃園區中路公園與中壢區中正公園2處社區採檢站，提供居家檢疫、居家隔離期滿民眾與一般民眾採檢，透過社區健康監測以找出早期個案，避免形成黑數或傳播鏈，相關資訊可上「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢。

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明新增確診本土個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府新聞處長詹賀舜說明新增確診本土個案公共場所足跡。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

市府新聞處長詹賀舜今天公布個（案20863之公共場所足跡），為2月26日18時10分至7-11觀工門市（桃園市觀音區成功路一段525號）。市民朋友若曾出入上述相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢（勿搭乘大眾運輸），就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。

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新冠肺炎桃市新增3本土個案居隔陰轉陽無社區足跡

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