　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小瓜苗熟成大西瓜　親子牽手溪海休閒農業區摘瓜趣

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／阿比媽提供）

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／喵喵Amy提供）

記者楊淑媛／桃園報導

悶疫期，親子一同摘西瓜趣！桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區，辦理「來鄉下種西瓜」活動，經「種瓜達人」2個多月的悉心照顧，小瓜苗已熟成大西瓜，報名種瓜體驗的家長們，這兩天利用假日全家去摘瓜，瓜田不時傳出孩童發出「這是我們種的西瓜嗎？」、「好大顆喔！」的歡樂聲！

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／阿比媽提供）

帶著稚齡兒子「阿比」11日到瓜田摘瓜的高姓、賴姓夫婦說，第一次報名參加「來鄉下種西瓜」活動，從5月2日全家一起到瓜田種下瓜苗後，即可透過網路追蹤西瓜苗成長，也可下載西瓜成長手冊，並預約回來施肥，對於毫無種瓜經驗的他們而言，除了可以吸收種西瓜的知識，也得感謝此期間「種瓜達人」悉心照顧，才能歡喜享受摘瓜樂。

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／阿比媽提供）

「阿比」媽賴小姐肯定「來鄉下種西瓜」活動，讓親子間透過農事體驗，了解桃園這片土地與農特產，並多多接觸大自然，相當有意義。尤其是，桃園市溪海休閒農業發展協會創會長劉健勳、理事長王應和於報名民眾前來摘瓜時，在 此疫情期間，採每個家庭分流管制、實聯制等防疫規範，並有專人解說如何摘瓜、抱瓜等小知識介紹，讓大小朋友收穫滿滿。

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／阿比媽提供）

桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區，辦理的「來鄉下種西瓜」體驗活動，今年是第二年，限量200組，網路開放報名秒殺額滿。

▶南韓「網紅鍋」極美！薄荷綠、珍珠灰讓人選擇困難　下殺6折想全包

ET快訊
快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台　入境採檢竟確診
西門紅樓酒吧納「市場疫苗名冊」　北市府將約談29舖主
台中確診-1！新社48歲偽陽男「PCR+血清」結果出爐
快訊／新北+12足跡曝！　北車誠品地下街3C店員確診「上週連
快訊／新北12例感染源曝光！北市某醫院院內感染累計6人
社區清零不是不可能！陳時中「憂心1件事」：雙北要嚴陣以待
陳時中：莫德納第二劑保留給「這3類人」　BNT到貨可望讓學生
快訊／新北+12「三重2男感染源不明」　各行政區染疫人數公布
確診者住分租套房！室友也中標　北市信義單週11例爆「類家戶感
李妍瑾曬截圖「李愛綺看一下」妹哭無法活　回嗆：要提告沒關係
90歲爺匡列30天後才發燒！「5採陰6轉陽」確診　接觸者擴大
LIVE／新北今+12例「全台最多」　侯友宜最新說明
Delta侵印尼！航班全停「國人回不來」　指揮中心提解決方法
快訊／台中萬波店員確診！上4天班「一中商圈完整足跡」曝
診斷肥胖還是約不到疫苗！陳時中曝「時間限制」
馬媒報導打完疫苗會產生磁力？　指揮中心這樣回應
13歲妹太叛逆「被丟無人島求生」　兩天就撐不住：報警哭求回家
華航貨運站群聚維持6人確診！應採2614人　還有7人待採檢
醫估「安心出國要等2023年」　陳時中回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

登記數量影響疫苗配發數量　黃偉哲：符合資格者請盡速上1922系統登記

小瓜苗熟成大西瓜　親子牽手溪海休閒農業區摘瓜趣

黃偉哲至慈濟高中施打站關心接種疫苗　儘速提升群體免疫

防疫期間酒駕有增無減　安南警上半年取締207件重罰零容忍

暑期觀夕平台強力執法不停歇　安平警稽查改裝車、危駕

台北華欣扶輪社、國際聯青社捐贈防護面罩　黃偉哲：促進市場人員防疫

白河警強拆馬路炸彈　連攔2酒駕移送南檢偵辦

微解封剛宣布！信義區湧「逛街人潮」…101美食街架隔板備戰

直擊！西子灣秘境沙灘提前「微解封」　比基尼妹無罩戲水大解放

體恤醫護人員一線抗疫辛勞　TBC偕大地酒店捐1500份養生湯品

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

他大街上大喊「老婆，我買鹹酥雞」　鄰居們熱情回應...網：誤會大了XD

「紫薇」失明靠「火箭」救好了XDD　直播主小林心如戲精上身..網友笑翻

iPhone用戶必學！善用捷徑腳本　手機自動開啟「震動排水」功能

女友嗨送男友蠟燭當生日禮物！ 男友怒罵「頭殼壞去」狂嗆好廉價

癌末弟臨終想喝美式賣場蘋果汁 鄉民全台接力「狂飆160km」送達

登記數量影響疫苗配發數量　黃偉哲：符合資格者請盡速上1922系統登記

小瓜苗熟成大西瓜　親子牽手溪海休閒農業區摘瓜趣

黃偉哲至慈濟高中施打站關心接種疫苗　儘速提升群體免疫

防疫期間酒駕有增無減　安南警上半年取締207件重罰零容忍

暑期觀夕平台強力執法不停歇　安平警稽查改裝車、危駕

台北華欣扶輪社、國際聯青社捐贈防護面罩　黃偉哲：促進市場人員防疫

白河警強拆馬路炸彈　連攔2酒駕移送南檢偵辦

微解封剛宣布！信義區湧「逛街人潮」…101美食街架隔板備戰

直擊！西子灣秘境沙灘提前「微解封」　比基尼妹無罩戲水大解放

體恤醫護人員一線抗疫辛勞　TBC偕大地酒店捐1500份養生湯品

下單填錯地址！「等3天沒收到貨」怒喊提告　網轟：司機要會通靈？

快訊／超毒Ct值曝！他持陰性報告印尼返台　入境採檢竟確診

快訊／20多歲男確診！感染源不明　衛生局曝：疑年輕人跨縣市社交

南韓年輕感染者「幾何式」暴增！一周3千人染疫　8月底才能打疫苗

又一間老店撐不住！台北「家家牛排」宣布結束營業

羅德又派左投　王柏融連3場未先發板凳待命

宋家豪8球超省力奪第21個中繼點　吳念庭連4戰安打

快訊／新北＋12足跡曝！　北車誠品地下街3C店員確診「上週連上四天班」 

西門紅樓酒吧納「市場疫苗名冊」？　北市府明約談29舖主

台中確診-1！新社48歲偽陽男「PCR+血清」全陰性　案號已消除

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

西子灣「微解封」　比基尼妹無罩戲水

微解封剛宣布！信義區湧逛街人潮

白河警強拆馬路炸彈

高雄登山老鳥如鬼遮眼找嘸下山路　火神一招秒解危

黃偉哲至施打站關心接種疫苗

「口交惡徒」登美國廣告　南投回應了

防疫期間酒駕有增無減

安平警稽查改裝車、危駕

南警查獲一樓一鳳性交易

台北華欣扶輪社、國際聯青社捐面罩

影／單車男見路邊轎車上有這包　偷開車門下秒狂奔

巷仔內變「水」　桃園推動後巷環境改造

桃檢抗疫暖心箱300家庭受惠　加碼「暖心宅急便」

台東有機蔬菜進軍連鎖量販　打造健康品牌

更多熱門

相關新聞

桃園「種西瓜」　恭請媽祖蒞臨瓜田

桃園「種西瓜」　恭請媽祖蒞臨瓜田

桃園「來鄉下種西瓜」活動，2日於大園區溪海休閒農業區舉辦，吸引許多民眾參加體驗。由於，活動當天，轄管溪海里休區的大園區田心里仁德宮舉行媽祖遶境並經過該休區，主辦種西瓜活動的桃園市溪海休閒農業發展協會人員，特地恭請媽祖進入休區，庇佑風調雨順，西瓜收成好。

2022桃園市長藍綠參選人　做伙「種瓜」

2022桃園市長藍綠參選人　做伙「種瓜」

種西瓜要透早！　桃園西瓜節種植體驗限量200組

種西瓜要透早！　桃園西瓜節種植體驗限量200組

「種西瓜」登場　鄭文燦給「特別優惠」

「種西瓜」登場　鄭文燦給「特別優惠」

43歲果農開7網課　霸榜賺510萬元

43歲果農開7網課　霸榜賺510萬元

關鍵字：

大園溪海種西瓜收成

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤照X光驚見「雙手」掐著她　醫師出面證實了

《名偵探柯南》25年結局確定了！

許維恩上山慶楊明學41歲冥誕⋯見天空美景笑了

18歲女舞者沒穿安全褲劈腿「尷尬大走光」！

「免洗餐盒怎麼丟」引爆兩派網友論戰

千萬網紅爆出軌！丈夫翻臉：賤男搞別人妻

接種9天　3.5％人出現莫德納手臂

冷氣設定29度「竟吹到流鼻水」　內行曝1絕招

她租房連遇怪事！　洗澡錄下女影開門詭探頭

雞排妹「4點警惕網友」：招惹別人前先知道戰力

B群最好睡前吃！保健食品「服用時段」大公開

許藍方反省自身言詞　阿童這樣回

快訊／今新增28例本土個案！另增4死

所有人跟巨嬰一樣！　醫：乾脆戒嚴算了

月薪3萬2三年存60萬！她曝理財法網讚嘆

更多

最夯影音

更多
詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診

詮釋微解封...意外扯出「微禮安」　上萬網友笑瘋：亂跑小心微確診
水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

水電工蹲騎樓吃蛋餅無罩噴3千　衛生局：已釐清狀況，不罰了！

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

周杰倫、6歲小周周四手聯彈《烏克麗麗》　昆凌拍下超有愛背影：生日快樂我的公主

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

楊祐寧關不掉美顏崩潰…張鈞甯笑瘋！　聽她曝「戀情」：沒三個月不能講ＸＤ

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

「交叉手碰腳邊 、抬腿胯下擊掌」正妹教7招TABATA爆汗必學菜單

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面