小瓜苗熟成大西瓜　親子牽手溪海休閒農業區摘瓜趣

▲小瓜苗熟成大西瓜，親子牽手摘瓜趣。（圖／喵喵Amy提供）



記者楊淑媛／桃園報導

悶疫期，親子一同摘西瓜趣！桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區，辦理「來鄉下種西瓜」活動，經「種瓜達人」2個多月的悉心照顧，小瓜苗已熟成大西瓜，報名種瓜體驗的家長們，這兩天利用假日全家去摘瓜，瓜田不時傳出孩童發出「這是我們種的西瓜嗎？」、「好大顆喔！」的歡樂聲！

帶著稚齡兒子「阿比」11日到瓜田摘瓜的高姓、賴姓夫婦說，第一次報名參加「來鄉下種西瓜」活動，從5月2日全家一起到瓜田種下瓜苗後，即可透過網路追蹤西瓜苗成長，也可下載西瓜成長手冊，並預約回來施肥，對於毫無種瓜經驗的他們而言，除了可以吸收種西瓜的知識，也得感謝此期間「種瓜達人」悉心照顧，才能歡喜享受摘瓜樂。

「阿比」媽賴小姐肯定「來鄉下種西瓜」活動，讓親子間透過農事體驗，了解桃園這片土地與農特產，並多多接觸大自然，相當有意義。尤其是，桃園市溪海休閒農業發展協會創會長劉健勳、理事長王應和於報名民眾前來摘瓜時，在 此疫情期間，採每個家庭分流管制、實聯制等防疫規範，並有專人解說如何摘瓜、抱瓜等小知識介紹，讓大小朋友收穫滿滿。

桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區，辦理的「來鄉下種西瓜」體驗活動，今年是第二年，限量200組，網路開放報名秒殺額滿。

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