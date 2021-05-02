桃園「來鄉下種西瓜」活動　恭請媽祖蒞臨瓜田祈佑豐收

▲桃園「種西瓜」恭請媽祖蒞臨休區。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「來鄉下種西瓜」活動，2日於大園區溪海休閒農業區舉辦，吸引許多民眾參加體驗。由於，活動當天，轄管溪海里休區的大園區田心里仁德宮舉行媽祖遶境並經過該休區，主辦種西瓜活動的桃園市溪海休閒農業發展協會人員，特地恭請媽祖進入休區，庇佑風調雨順，西瓜收成好。

▲恭請媽祖蒞臨休區。（圖／溪海休閒農業發展協會提供）

活動中，出席「來鄉下種西瓜」活動的市長鄭文燦表示，大園區種的西瓜產量多、甜美多汁，去（2020）年西瓜節他親手種的6顆大西瓜進行拍賣，一共拍得50萬元，所得分別捐給鄰近的育幼院、溪海國小及溪海休閒農業園區。鄭當場詢問報名參加種西瓜民眾，今年他要種多少顆？台下民眾大喊「20顆」；鄭回應「太多了」、笑說「不要把市長當搖錢樹！」頓時台上、台下笑聲連連，氣氛輕鬆！

▲市長鄭文燦拍賣親手種的西瓜，做公益。（圖／市府資料照）▼桃園「來鄉下種西瓜」活動。（圖／市府提供）

「來鄉下種西瓜」今年所挑選種植的是「華寶種」大西瓜。為了要讓西瓜長得更甜更多汁，特別用南瓜苗嫁接。此外，西瓜種植後需施肥、防治病蟲害、為了避免結實太多的西瓜，導致西瓜品質不佳，還需要疏果，維持一藤一瓜才能長得好。桃園市溪海休閒農業發展協會創會長劉健勳說，今年天氣酷熱，今天種下的西瓜，預估7月中旬可採收。「來鄉下種西瓜」活動於4月中旬開放200組網路限量報名，一天內額滿。

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