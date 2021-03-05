43歲果農靠直播走紅！　7門網課霸榜賺510萬元

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43歲果農靠直播走紅！　7網課霸榜賺510萬元

▲▼蘋果,果農,直播主,收成,線上課程。（圖／翻攝自紫牛頭條）

▲江蘇一名43歲陳姓果農，靠著高超的蘋果種植技術，開設網路課程賺進人民幣120多萬元。（圖／翻攝自紫牛頭條）

記者陳怡靜／綜合報導

當今社群媒體發達，不少人看準直播商機，紛紛當起直播主賺錢。江蘇徐州一名43歲果農陳厚武，靠著一流的蘋果種植技術，在直播平台分享果樹種植，甚至開設付費課程，短短兩年的時間，就賺進人民幣120多萬元（約新台幣510萬元），上過課的人都大呼受用，「今年蘋果取得大豐收」。

據《紫牛新聞》報導，這名果農叫做陳厚武，在當地獲封「蘋果大王」。因為父親椎間盤突出，不方便下田種植，為了維持家計，他便一肩扛起重擔，自父親手中接下十幾畝果園，至今已做了19年。

最初，陳厚武對於栽種果樹一竅不通，辛苦一年收成的果實因賣相不佳滯銷，四處請教卻求助無門。為了改善現況，他積極參與各式農業培訓講座，每天花9個小時待在果園內做研究紀錄，並收集生長數據，「有一棵果樹做了足足100多個標記」。所幸皇天不負苦心人，他總算得出一套實用的管理果園的經驗法則。

陳厚武的果園日漸擴大大，他也成了當地人口中的「蘋果大王」，每一畝地可以賺近萬元（人民幣），他欣慰地說：「有了優質果，蘋果就不愁賣了，每到豐收季節，村里都會停滿運輸蘋果的大車。」熱情的他，也樂於傳授經驗給他人完全不藏私。

▲▼蘋果,果農,直播主,收成,線上課程。（圖／翻攝自紫牛頭條）

▲▼陳厚武先是開直播分享經驗，之後決定開設線上課程，超過1.25萬人購買。（圖／翻攝自紫牛頭條）

▲▼蘋果,果農,直播主,收成,線上課程。（圖／翻攝自紫牛頭條）

事後，他開通社群帳號，在網路上直播分享果數種植經驗，冬天講果樹剪枝，夏天談打藥施肥，在2020年共開了362場直播，網友們大讚「老師講課幽默風趣、生動形象」、「實在說的太對了」。官方平台更向他建議能做知識付費課程，原先他並無意願，後受高校教授一句「付費內容可以讓果農學習態度發生轉變，他們花錢買了就會無比珍惜」，改變了他的想法。

陳厚武共上線了7門付費課程，每門課程人民幣99元（約新台幣427元）單價並不高，吸引超過1.25萬人購買，總共賺進人民幣120萬元（約新台幣510萬元）。

陳厚武透露，日前甘肅一名68歲果農，跟他學了一年的果樹管理方法，蘋果園獲得大豐收，便親自到徐州向他聊表謝意。最後，陳厚武感慨地說：「我以前走過很多彎路，遇到過很多坎，浪費了大量寶貴時間，現在不想再讓其他果農走彎路了。」

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