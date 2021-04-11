2021桃園「種西瓜」登場　鄭文燦給「特別優惠」休區加碼送

▲2021桃園「種西瓜」登場，鄭文燦給「特別優惠」。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

甜美多汁的西瓜，是盛夏消暑解渴的瓜果之王。隨著2021桃園彩色海芋季落幕，市長鄭文燦11日宣布，緊接著是大園區溪海休閒農業區的「來鄉下種西瓜」活動於5月2日登場，今年種西瓜體驗活動，限量200組，每組限5人，費用1,000元，保証收成時給5顆大西瓜，歡迎各地民眾來體驗種西瓜樂趣。

據了解，今年大園區溪海休閒農業區的「來鄉下種西瓜」活動，原費用是每組1,500元，優惠價1,200元，並已於網路Po出活動訊息，未料鄭市長於11日彩芋季當場宣布費用1,000元，保証收成時給5顆大西瓜，辦理活動的溪海休閒農業發展協會配合鄭市長「特別優惠」，但因目前已收到許多預約民眾報名匯款，經召開會議後，決定加碼送二個DIY 體驗活動，仍維持優惠價1,200元。

▲▼桃園「種西瓜」活動，鄭文燦給「特別優惠」休區宣布加碼送。（圖／翻攝自網站）

溪海休閒農業發展協會表示，大園區溪海休閒農業的主品牌是彩芋季，副品牌是「來鄉下種西瓜」活動，去年受疫情影響，只開放80組民眾報名。今年因疫情趨緩，將限量200組報名，種植日期為5月2 日上午8點，每組(5株苗)限最多5人(含大人、小孩)，收成時限報名本人採收。

西瓜苗成長、養護期間，報名種植的民眾可以網路追蹤，也可下載西瓜成長手冊，並預約回來施肥，預計採收期是7月中下旬到8月初，視西瓜成長情況，正式採收日於網路公告。至於，鄭市長保証收成時給5顆大西瓜，協會則表示，現在氣候變化多，種植後如遇天災無法收成，主辦單位則將以活動或贈品補償損失。

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