國民黨高層嘲諷「海地沒總統好可憐」　王定宇：沒有人性

▲國民黨組發會主委李哲華嘲諷海地沒總統好可憐，想把台灣的總統捐給他們。（圖／陳子瑜臉書）



記者陶本和／台北報導

對於海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭到刺殺，國民黨組發會主委李哲華在臉書發文嘲諷，想把台灣的總統捐給海地。對此，民進黨立委王定宇11日表示，這不是沒有外交常識，是沒有人性；而台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜則認為，噁心噁到加勒比海了。

位於加勒比海的友邦海地，發生總統遭暗殺事件，而行凶者甚至持槍侵入我國大使館，引起國際間的關注。不過，國民黨組發會主委、高雄市黨部主委李哲華在個人臉書表示，「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣的總統捐給他們」。

對此，王定宇表示，朋友家逢喪，都不應該拿來開玩笑，何況是國與國的外交關係？他認為，這不是沒有外交常識，而是沒有人性。

陳子瑜則指出，如果對海地這個國家苦難的歷史有任何一點點了解，都不會說出這種丟臉丟到加勒比海的言論。

陳子瑜表示，海地最初的原住民是阿拉瓦克人，當西班牙入侵後，原住民慘遭屠殺、種族滅絕，為了填補勞動人口，西班牙開始從非洲引進黑人奴隸，讓海地成為黑人島嶼。

在1697年，陳子瑜說，法國和西班牙等反法同盟簽訂「雷斯威克條約」，終止長達九年的「大同盟戰爭」，西班牙將海地割讓給法國，成為法國殖民地；而1791年時，當法國進入大革命後的動盪時期，奴隸出身的杜桑・盧維杜爾（Toussaint L'Ouverture）帶領海地人民起義，雖然自己被捕身死，但1804年海地成功從法國獨立，成為拉丁美洲最早的主權國家。

獨立後的海地，陳子瑜表示，由於未能有效建立起穩定的民主體制，陷入「國內混亂，獨裁者上台，國內混亂，新獨裁者上台」的循環。從2004年至2017年，聯合國派遣維和部隊，在當地維持一定程度的治安。

在1994年時，中國曾利用聯合國安理會常任理事國的身份，一度杯葛聯合國派遣維和部隊，陳子瑜強調，其背後的目的，則是要打壓海地與台灣的邦交關係。

對於這次暗殺事件，陳子瑜表示，可以說是這個國家苦難的縮影，但作為友邦台灣的最大在野黨，竟然有李哲華這種高階幹部，用一副輕挑的模樣，發表假惺惺的言論，真的是把台灣的臉丟到加勒比海去。