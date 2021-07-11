「拿邦交國不幸開玩笑」　林俊憲：國民黨還要多丟人現眼

▲國民黨高層李哲華嘲諷海地沒總統好可憐，想把台灣的總統捐給他們。（圖／陳子瑜臉書）



記者黃巈禾／台北報導

對於海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺，國民黨組發會主委李哲華在臉書發文嘲諷，「聽說海地現在沒有總統好可憐，我想把台灣的總統捐給他們」，貼文一出引發熱議。對此，民進黨立委林俊憲痛批，拿邦交國的不幸當玩笑話題，國民黨到底還要多丟人現眼才滿足？

林俊憲表示，摩依士在這個月7日遇刺身亡，本該是讓人悲傷且應嚴肅看待的問題，沒想到竟被李哲華做為臉書發文的玩笑題材，並詢問大家對此言論的看法，極為低俗、不成熟的貼文立刻引起多方撻伐。

林俊憲指出，李哲華雖在受訪時強調此篇貼文是轉發自朋友，但已具社會歷練、甚至身居幹部職位的國民黨中央組發會，難道分不清楚哪些話能當成玩笑、哪些話根本連說出口都不應該嗎？

林俊憲批評，國民黨近期以來偏激的言論不斷害得台灣丟臉丟到國際上，國民黨幾次下來的言行不能算是意外性的「失言」，而是做事的思考邏輯上已經產生嚴重的偏差，國民黨若還有一絲良知的話，除了立刻出面道歉，實在應該好好由上至下去檢討到底是在哪個環節出問題，才會導致這麼離譜的事件如此密集的重複發生。