周美青曾不顧健康堅持去慰問　國安會前高層回憶他認識的海地

▲海地總統摩依士（Jovonel Moïse）。（圖／路透）



政治中心／綜合報導

海地總統摩依士（Jovenel Moise）遭到暗殺之後，一群武裝分子闖入台灣駐海地大使館。對此，國安會前秘書長胡為真昨(10日)表示，這件事令他非常掛念，他回憶和海地之間的經歷，當年海地大地震，我國大使徐勉生受傷，第一夫人周美青堅持要慰問探望，還有好幾個慈善基金會協助海地災後重建。

據媒體指出，對於海地的局勢，胡為真說，自己1992年時以禮賓司長身分接待海地第一位民選總統阿里斯蒂德(Jean-Bertrand Aristide)。阿里斯蒂德是神父出身，當年被軍人推翻，成為流亡總統，但帶了12個人來台北，由當時的大使李南興低調陪來。

胡為真說，阿里斯蒂德會七國語言，來台沒兩天便會了好幾句中文「語驚四座」，阿里斯蒂德特別強調海地人最尊敬李南興，喊他「Papa」，因為什麼事都向他請教。

胡為真指出，李南興在海地那麼窮的國家，前後竟然做了20年大使，智慧、經驗沒有話說，後來他向李南興請教果然受益，「只是外交部為了維護邦交，讓他待了那麼久，實在太令人驚訝了。」

對於海地，胡為真說，自己想到另一位駐海地前大使謝新平告訴他一個故事，謝新平去一個山上訪問，看到一家人以種花生為生，一家七口居然只有一條褲子，每次由下山的人穿，謝新平形容那家的苦況時眼淚都掉下來。

胡為真說，這麼窮的國家卻在2010年1月遭到大地震，死亡30多萬人，當時的大使徐勉生不幸受重傷，前總統馬英九夫人周美青不顧那時自己身體不好，堅持要率展望會人員前往海地慰問探視。經過國防部前部長高華柱安排，讓周美青得以順利回來，展望會和其他慈善團體還在海地協助建立大批房舍，以解海地人燃眉之急。