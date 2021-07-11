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暑期觀夕平台強力執法不停歇　安平警稽查改裝車、危駕

▲台南市警四分局警方在針對暑期週末，強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局警方在針對暑期週末，強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由於正值暑假期間，許多青少年相互結伴四處遊蕩，而其代步工具多為機車，改裝排氣管、超速行駛等行為頻傳，不僅造成地方居民居住安寧之侵擾，亦違反道路交通管理處罰條例之相關規範，尤其三級防疫管制群聚，台南市警四分局特別針對暑期週末強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。

▲台南市警四分局警方在針對暑期週末，強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安平警特於7月9、10兩日（週五、六）夜間8時至12時，皆規劃取締稽查專案執行，共計攔查汽機車共計百台，取締告發共計40件，尤以觀夕平臺周邊地區居多，因該處屬觀光遊憩區，常淪為改裝車輛聚集處所，非但衍生諸多行車安全層面的擔憂，伴隨產生之噪音於深夜時段更是擾人清夢。

▲台南市警四分局警方在針對暑期週末，強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而騎乘改裝車輛除會違反相關交通法規而受罰外，若有危險駕車行為（涉及2輛以上之汽、機車在道路上競駛、競技者），最高罰鍰額新台幣9萬元，並依公共危險罪移送台南地檢署偵辦！

另噪音管制法第13條亦訂有明文：「人民得向主管機關檢舉使用中機動車輛噪音妨害安寧情形，被檢舉之車輛經主管機關通知者，應於指定期限內至指定地點接受檢驗」，民眾亦可勝任守門員的角色，向警方檢舉，與警方一同把關地方環境安寧。

▲台南市警四分局警方在針對暑期週末，強化安平地區稽查與取締，維護居民生活品質。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長甘炎民呼籲，疫情尚未完全解除下，民眾應儘量減少出門，若有外出之必要時，仍須恪遵交通用路規則，本分局於每週五、六及日既已規畫相關專案勤務，於觀夕平臺、永華路二段、健康路三段及億載金城周邊道路強化「改裝車輛及危險駕車」稽查取締，2021年度迄今經已報請環保、監理機關審酌召回檢驗計395件，民眾切勿以身試法，不改裝、拒危駕方能行地平安又放心。

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