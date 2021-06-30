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阿嬤低血糖跌坐不起　溫暖安平警聞聲救苦被網友拍照PO網

▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局華平所，29日下午1時接獲民眾緊急求助報案電話，稱有1名阿嬤蹲坐市府大馬路上，急需救援，華平派出所警員吳哲維與洪雍翔隨即趕到現場，發現一位60多歲獨居阿嬤倒臥在路旁，立即通報119救護並關心協助送醫，員警救助畫面被網友拍下PO網，溫暖畫面令人暖心。

▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警員吳哲維與洪雍翔到場後才了解，原來阿嬤因低血糖跌倒站不起來，且已在路上坐了好一陣子都起不了身，所幸有熱心的物流車司機路過發現報案，2位員警也在事前防疫裝備之下，保護自身也保護民眾的原則下，護送阿嬤就醫，經確認並無大礙，吳等2員這才安心地離開。

▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

當時2位員警耐心蹲在阿嬤身旁關心協助的身影，被熱心的林姓民眾拍下，PO上網路，警察溫暖的善舉就這樣傳了開來，網友發現台南最美的不是名勝古蹟而是溫暖的「人心」。

▲台南市警四分局華平派出所警員吳哲維與洪雍翔，協助阿嬤的畫面被網友拍 下PO網，溫暖畫面令人暖心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民表示，安平警在打拼治安及守護交通外，也一直不忘溫馨助人，民眾需要我們，一通電話我們就會趕到服務到家，但希望在嚴峻疫情下，提醒民眾家有高齡長輩或朋友者，應少外出遊走，宅在家防疫最安全，也特別感謝熱心的物流貨車司機的一通電話，也感謝為市民記錄下這溫暖一幕的林小姐，展現溫馨府城為民服務精神。

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