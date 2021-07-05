安平警跑百米追毒蟲　緝獲通緝犯獲頒好警茶

▲台南市警四分局育平所警員吳重諭、林厚志等2員，查獲朱姓毒品通緝犯，起獲K他命毒品，四分局長甘炎民並立即對有功員警頒贈破案茶鼓勵表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警四分局育平所警員吳重諭、林厚志等2員，4日深夜執行巡邏時，發現1部可疑車輛立即實施人車盤查，朱姓毒品通緝犯見警拔腿就跑，員警追300米將他緝獲，起獲K他命毒品，四分局長甘炎民並立即對有功員警頒贈「安平警好讚」之破案茶以資鼓勵表揚。

警方說，該起毒品案係員警4日深夜巡邏發現一部自小客車疑似看到警用巡邏車有躲藏行跡相當可疑，即主動上前盤查，然警方查詢該駕駛身分時，發現車上朱姓駕駛者為台南地檢署發布之毒品通緝犯，故請朱嫌下車配合盤查，沒想到在盤查過程中，朱嫌因心虛而趁隙轉身逃跑，吳員立即隨後尾追，雙方追逐將近300公尺後，將朱嫌逼至公園盡頭，朱嫌也因體力不支雙膝跪地，雖然朱嫌想反抗，但仍被警方壓制在地，直接就地逮捕歸案。

朱嫌雖向警方坦言不知自己被通緝，會逃跑乃因車上藏有毒品，擔心遭警方查獲才一直尋找機會脫逃，但最後因體力不支，在警方鍥而不捨追趕後壓制逮捕。警方也在朱嫌駕駛的自小客車內發現毒品愷他命0.3公克，隨即將朱嫌帶回所依毒品通緝、毒品危害防制條例罪嫌偵辦。

然朱嫌也私下表示，前幾日亦遭警方攔查過，沒想到4日再被盤查時已經變成通緝犯，自己也相當驚訝。警方其逮捕後也對朱嫌好言相勸，希望朱嫌能坦然面對自己的錯誤，不要心存僥倖，之後好好戒毒重新做人。

市警四分局長甘炎民表示，吸毒傷身又傷財，對於地方治安也有不良影響，警方針對掃蕩毒品向來不遺餘力，對逮捕該毒品案件除依法偵辦，也將深入追查、向上溯源，避免因毒品而衍生之其他治安問題，以淨化安平地區治安，維護民眾生命財產安全。希望能保障轄區居民的生活品質，剷除治安毒瘤。

卸妝神水、用過回不去

