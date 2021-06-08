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台南警揪6移工群聚「1狂燒逾38度」　急送快篩

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應北部移工大量群聚染疫，台南市警四分局防治組江玲組長、外事人員與派出所籌組稽查專案小組，7日晚上8時針對外籍移工易群聚處所實施全面清查，在安平路370巷處所，發現有6名越籍移工（5男1女）群聚，經釐清身分查獲2名逃逸外勞，其中1名發燒逾38度，稽查小組隨即啟動防疫機制，緊急送醫快篩。

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局警方前往民眾檢舉之可疑移工群聚之安平路段處所查察，當場發現6人疑似群聚，經四分局外事警員詢問現場移工都自稱剛來此地，然經聯繫移工負責人都未能出面，無法確認是否實際居住者，全案先將予以稽查開單，移請衛生局參考裁處。

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

但警方在檢視身分過程中，發現其中有兩位逃逸外勞，更有1名疑似有發燒症狀，經量測溫度高達38度以上，且當事人自稱有感冒現象，稽查小組緊急安排該移工穿上隔離衣、面罩等防護裝備。

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案亦經與移民署專勤隊聯繫，將疑似發燒者移工先送在新樓麻豆分院實施快篩，直到8日凌晨醫院快篩出來呈現陰性結果出爐，不僅讓移工們安心，也讓稽查小組暫時鬆了一口氣。

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局查獲移工群聚，其中有2位是逃逸移工，更有1人出現感冒發燒現象，警方馬上啟動防疫機制，緊急送醫快篩，幸好結果是陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警四分局長甘炎民呼籲，由於防疫措施已是全民運動，每個人都缺一不可，甚至因北部地區出現大量移工群聚確診情事，相關聘請外籍移工業者應加強移工防疫管理與宣導，市長黃偉哲已通令大台南地區加強移工防疫宣導與稽查作為，由勞工局、衛生局與警察局籌組聯合稽查小組全面檢視移工群聚住宿宿舍等處所，嚴防台南發生防疫破口，並請民眾發現周遭疑似有移工群聚或未戴口罩，請速打110向警方反映，共同為防疫而努力。

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