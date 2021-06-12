機車改到化油器掉落釀火燒車　車主落跑：找不到滅火器

記者游宗樺／台北報導

台北市中山區12日凌晨0時許，一名男子騎著改裝機車，行經中山北路一段時，車體突然冒出大量火煙，男子見狀立即靠邊停車，跑離現場找尋滅火器，但火勢越燒越大，男子卻一去不回頭。警消獲報到場，拉起水線射水，迅速將火勢撲滅，但機車已被燒成廢鐵，還波及路旁的一輛機車。警方已循線找到機車車主，初步了解是因化油器掉落才釀災，將依公共危險罪嫌函送法辦。

▲機車燃起熊熊大火。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在場拍照採證。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，年約20歲的陳姓男子騎著機車，準備到中山區長春路找朋友，途中疑似化油器掉落，導致汽油噴濺出來，被高溫車體零件引燃。陳男見到機車冒火，立即靠邊停車，跑到其他地方找滅火器滅火。但陳男機車火勢越燒越大，警方獲報在現場警戒，之後由到場的消防車射水滅火。

▲警消到場射水滅火。（圖／記者游宗樺翻攝）

火勢熄滅後，警方卻遍尋不著車主，經調閱監視器，循線將陳男找回，一問之下才發現他找不到滅火器，竟直接改去找朋友求救。警方已在現場拉起封鎖線拍照採證，確切起火原因有待調查釐清，全案將依公共危險罪將陳男函送法辦。

▲現場地面有一個碎裂的打火機。（圖／記者游宗樺攝）