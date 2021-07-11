等不及微解封！3男「水牛坑衝沙」休旅車卡住　脫困整車自燃燒爛

▲警消到場拉水線灌救。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市林口區11日凌晨0時許，3名男子共乘一輛休旅車，到西濱快速道路旁知名的景點「水牛坑」夜遊。儘管三級防疫警戒下，多處景點圍起封鎖線避免民眾闖入，但還沒等到解封，這3人便迫不及待闖越管制區夜遊，不料休旅車的車輪半路就陷在沙地中，在不斷換檔嘗試脫困時，車頭卻突然冒煙起火，整輛車迅速被燒成廢鐵，所幸無人傷亡。

▲3名男子駕駛休旅車車到林口「水牛坑」衝沙，途中輪胎陷入沙坑中，脫困期間整輛車起火自燃。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，徐姓男子（25歲）與2名男性友人共乘休旅車，闖入水牛坑的沙地疑似準備從事「衝沙」活動，不顧三級防疫警戒的景區封鎖，整輛車開進沙地，但從入口處駛入沒多久，車輪就陷入沙地，隨著輪胎的滾動整輛車越陷越深，徐男只好前進、倒退加上不斷扭動方向盤，試圖脫困，不料車頭突然開始冒煙，不久便開始冒火。

警消趕到現場，發現車上3人已自行下車，但休旅車已經全面燃燒陷入火海，一旁草叢也被火勢燒到，火勢十分猛烈，警消立即拉出水線射水灌救，迅速撲滅火勢，所幸無人受困傷亡。

▲徐男發現車輛起火趕緊下車。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方表示，該處景點在疫情期間就有民眾會擅入拍照、玩車，在上週已會同公所人員，在現場圍起封鎖線並設立護欄，避免水牛坑成為疫情破口。針對部分民眾搬開護欄、跨越封鎖線進入，轄區警力每晚會在附近巡邏，沒料到今日凌晨就發生火燒車事件。警方呼籲，現場圍起封鎖線，就是要避免民眾擅入發生意外，請勿擅自進入，經警方查獲，勸導不聽者將依法開罰。

▲整輛車被燒成廢鐵。（圖／記者游宗樺翻攝）