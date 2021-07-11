所有人跟巨嬰一樣！　醫：要中央一個口令一個動作，乾脆戒嚴算了

▲針對外界關注餐飲業是否能內用，台灣本島19縣市、以及外島的連江縣全部禁止內用。（圖／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心宣布13日起全國微解封，卻引發中央、地方不同調，多縣市不跟進。對此，「MedPartner 美的好朋友」醫療粉專認為，地方政府不願發揮自己的判斷力承擔責任，「所有人都跟巨嬰一樣要中央一個口令一個動作，那是不是乾脆戒嚴算了？」

「美的好朋友」10日在臉書提到，到底誰該負責？每個人都不應該再當巨嬰了，如果疫情開始的時候，你才開始學會長大，現在也該會走路了好嗎？現在中央允許開放餐廳內用，但給予地方依照自己縣市的疫情狀況來決定，但還是有人認為中央標準不一致，這其實怪怪的。

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文中表示，各地的疫情風險差異大，各縣市政府的衛生稽查能力也不同，如果疫情風險低，縣市也有把握可以一定程度落實管理，那開放內用其實風險就還可控；各縣市政府的首長應該要有能力去做出自己的專業判斷，同時負起自己的政治責任。

▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



「美的好朋友」指出，其實說坦白一點，如果開放內用了，如果你看到這間開放內用的餐廳，裡面看起來沒辦法落實防疫的規定，你還要走進去嗎？你可以直接不走進去，甚至可以提出檢舉。

文中認為，如果民眾自己沒有基本的判斷能力，地方政府也不願意發揮自己的判斷力承擔責任，所有人都跟巨嬰一樣，要中央一個口令一個動作，那是不是乾脆戒嚴算了？反正中央下的指令，地方也還是一堆無法落實啊，難道這國家的人都需要坦克車開出來，軍人、憲兵、警察滿街都是才知道該做什麼事嗎？

「美的好朋友」說，這種時候了，連一間餐廳能不能開放內用都不能做決定？大家都分別承擔起自己的責任吧；疫情都1年多了，如果疫情開始的時候，你才開始學會長大，現在也該會走路了好嗎？

針對外界關注餐飲業是否能內用，台灣本島19縣市全部禁止內用；至於離島方面，馬祖也禁內用，澎湖、金門目前開放內用。